Деоккупация, бюджет-2023 и новые угрозы: главное за неделю

Оккупанты атакуют критическую инфраструктуру украинских городов в ответ на успехи ВСУ на фронте. В освобожденной Харьковской области выявили массовые захоронения и пыточные. В Раду внесли проект бюджета на 2023 год, главным приоритетом которого является оборонная сфера. В Украине выявили первого заболевшего оспой обезьян.
Главные новости прошедшей недели - в дайджесте РБК-Украина.
С начала сентября ВСУ освободили почти всю Харьковскую область, а также несколько населенных пунктов в Донецкой и Херсонской областях.
В ходе контрнаступления в Харьковской области украинские военные вернули под контроль 421 пункт. Общая площадь деоккупированных территорий на юге и востоке страны составляет 6 тысяч кв.км.
Кроме того, Вооруженным силам Украины удалось захватить множество трофеев на Харьковском и Херсонском направлениях. В общей сложности противник потерял 336 единиц техники.
Также по сообщению Минобороны, все логистические пути оккупантов на южном фронте находятся под контролем ВСУ.
Одна из крупнейших в Украине харьковская ТЭЦ-5 была частично выведена из строя в результате удара россиян 11 сентября. Из-за атаки без света остались Харьковская и Донецкая области, частично были обесточены Запорожская, Днепропетровская и Сумская области. Также на некоторое время в городах пропало водоснабжение, в Харькове остановилось метро.
В Офисе президента назвали удар по ТЭЦ-5 безусловным проявлением терроризма России с целью оставить мирных граждан без света и тепла. "Таков трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя", - заявили в ОП.
Российские войска на этой неделе несколько раз обстреливали Кривой Рог. 14 сентября 8 ракетами атаковали дамбу Карачуновского водохранилища. Вследствие удара поднялся уровень воды в Ингульце, несколько районов города подтопило. Ракетные удары по критической инфраструктуре продолжились 15 сентября.
В пятницу гидротехнические сооружения Кривого Рога снова оказались под обстрелом. Спасатели ликвидируют последствия, чтобы предотвратить техногенную катастрофу.
Военное противостояние Армении и Азербайджана относительно Нагорного Карабаха вновь обострилось 13 сентября. Обе страны заявили о погибших и обвинили друг друга в эскалации.
Премьер Армении Никол Пашинян позвонил президенту РФ Путину и обратился в ОДКБ. Уже на следующий день он заявил, что готов подписать документы, из-за которых его могут считать предателем и отстранить от власти. А уже вечером у здания парламента Армении прошел митинг с требованием отставки Пашиняна.
При этом в США считают, что Россия может воспользоваться эскалацией конфликта между Арменией и Азербайджаном для отвлечения внимания от войны в Украине.
В Офисе президента представили документ под названием "Киевский договор безопасности". Он содержит рекомендации по международным гарантиям безопасности для Украины. Предусматривается, что страны-гаранты не должны отменять санкции против РФ до прекращения агрессии против Украины и компенсации всех убытков.
Также в документе указан список возможных гарантов (США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы).
Правительство внесло в Верховную раду проект бюджета на следующий год. Его главными приоритетами являются армия и социальные программы. Почти 50% всего госбюджета-2023 будет направлено на сектор безопасности и обороны.
Размер прожиточного минимума и зарплат для бюджетников в 2023 году повышать не будут, однако индексация пенсионных выплат и все социальные выплаты будут обеспечены.
В прогнозе Кабмина для расчета бюджетных показателей указано, что среднегодовой курс будет держаться в районе 42,2 гривны за доллар. Но к концу 2023 года он может подняться до 50 гривен.
Очередной пакет помощи от Штатов для Украины на 600 млн долларов будет включать дополнительные боеприпасы для HIMARS, более 30 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов, противоартиллерийские радары, грузовики и прицепы для техники, противобеспилотные воздушные системы, оборудование для разминирования, противопехотные боеприпасы Claymore, подрывные боеприпасы и другое снаряжение.
Президент США Джо Байден распорядился о выделении нового пакета помощи 16 сентября спустя неделю после предыдущего транша на 675 млн долларов.
15 сентября Урсула фон дер Ляйен посетила Киев с рабочим визитом. На встрече с Владимиром Зеленским глава ЕК обсудила энергетическую безопасность страны на фоне обстрелов и предстоящий отопительный сезон.
Кроме того, она подчеркнула, что Украина быстро и решительно движется к вступлению в Европейский Союз, страна находится на правильном пути.
Президент Украины 14 сентября приехал в освобожденный Изюм и принял участие в церемонии поднятия государственного флага.
Также с главой государства в Изюме присутствовали командующий Сухопутных войск Александр Сырский, который руководит контрнаступлением на Харьковщине, заместитель министра обороны Анна Маляр и представители силовых структур. Владимир Зеленский поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли.
По оценке Минобороны Украины, разрушения в освобожденном Изюме Харьковской области сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами.
После бегства российских войск в лесу под Изюмом были выявлены массовые захоронения. Только в одном из них - более 400 тел с признаками пыток. Кроме того, правоохранители обнаружили не менее 10 пыточных оккупантов в Изюме, Балаклее, Волчанске, Граково.
Президент Украины в очередной раз призвал признать Россию государством-спонсором терроризма, поскольку нет другого пути для остановки его террора.16 сентября на место массового захоронения под Изюмом прибыли международные и украинские журналисты.
Кортеж президента Украины попал в ДТП в ночь на 15 сентября. Машина Зеленского столкнулась в центре Киева с легковушкой.
Глава государства не получил серьезных травм. Водителю легкового авто оказали первую помощь медики, сопровождавшие Зеленского, после его забрала "скорая". ГБР начало расследование по факту аварии с президентским кортежем.
Первый случай оспы обезьян лабораторно подтвержден в Украине 15 сентября. Заболевшего выявили благодаря ПЦР-тестированию.
Пациента госпитализировали с повышенной температурой и сыпью на теле. Он утверждает, что не выезжал за границу и не контактировал с больными оспой обезьян. Результаты собранного анамнеза указывают, что он был инфицирован в одном из крупных городов страны.