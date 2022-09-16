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В Харьковской области выявили по меньшей мере 10 пыточных оккупантов

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Харьковская область, Пятница 16 сентября 2022 13:19
В Харьковской области выявили по меньшей мере 10 пыточных оккупантов Фото: глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Харьковской области правоохранители выявили по меньшей мере десять пыточных российских оккупантов.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Могу на сегодня говорить о наличии как минимум 10 пыточных камерах. Две пыточные в городе Балаклеи: первая - на территории отдела полиции, где в камерах находилось около 40 человек. Срок пребывания там от 7 до 48 дней", - заявил он.

Клименко сообщил, что в камере отсутствовали какие-либо санитарно-гигиенические условия, а людей выводили в туалет с мешками на голове.

"Одна из камер была для женщин, там сидело 8 женщин. Вторая пыточная - в типографии, она была гораздо более жестокой, на территорию типографии было завезено четыре бокса из здания суда и людей держали в прозрачных боксах круглосуточно в течение многих дней", - рассказал глава Нацполиции.

Он добавил, что город Изюм уничтожен практически до основания.

"На территории города обнаружено 6 пыточных: в ЦПАУ, в здании СБУ, полиции, прокуратуры и т.д., где мы также документируем преступления врага", - рассказал Клименко.

По его словам, пыточные также были в селе Граково и городе Волчанск.

Напомним, оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области 10 сентября.

Позже в Минобороны Украины сообщили, что разрушения, которые нанесли оккупанты в Изюме Харьковской области сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.

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