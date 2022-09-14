Отказ от Нагорного Карабаха? Пашинян готов подписать "предательские документы"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне обострившегося военного конфликта заявил о готовности признать территориальную целостность Азербайджана. И намекнул, что может подписать документы, из-за которых его назовут предателем.

Обострение конфликта

В ночь на 13 сентября 2022 года на границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия. Официальный Ереван заявил об обстрелах приграничных городов, а Баку в ответ обвинил соседа в минировании путей снабжения и обстрелах.

Тем не менее бои ведутся на армянской территории. Армия Азербайджана бьет из артиллерии, БПЛА и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара и предпринимает попытки позиционного продвижения. По состоянию на вечер 14 сентября интенсивность столкновений значительна снизилась, кроме районов Джермука и Верин Шоржа.

Фото: карта столкновений на границе Азербайджана и Армении (kavkaz-uzel.eu)

На данный момент о потерях сообщает только Армения.

"Я вчера заявил, что по состоянию на вчера у нас 49 жертв, и сказал, что, к сожалению, это не окончательная цифра. Я могу сказать, что по состоянию на сейчас уточненное число жертв - 105", - заявил армянский премьер Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

Азербайджанские СМИ ограничиваются сухими сводками с фронта. В Баку утверждают, что Армения ведет артиллерийские и минометные обстрелы в лачинском направлении (Нагорный Карабах).

Дипломатия и запрос помощи ОДКБ

С началом нового обострения активизировалась и международная дипломатия. Ереван провел переговоры с Францией и США, которые призвали решать конфликт мирным путем. Имея союзников в виде участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, Пашинян запросил помощь в восстановлении территориальной целостности.

"Когда я говорю, что Азербайджан осуществил агрессию в отношении Армении, имеется ввиду, что установил контроль над какой-то территорией. В этом заключается причина того, что мы обратились к ОДКБ. Мы обратились в ОДКБ на основании 4-й статьи, когда говорится, что агрессия в отношении одной из стран-членов является агрессией в отношении других стран-членов", - отметил премьер, уточнив, что речь идет о военной помощи.

В ответ ОДКБ направил миссию для оценки ситуации. Также в секретариате организации заявили о начале работы по реализации механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации. Не менее расплывчатыми формулировками отреагировали и у президента России Владимира Путина. По итогам вчерашнего заседания Совета ОДКБ, у него заявили "о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности".

Вероятно, более конкретные заявления последуют в ближайшие дни после встречи Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 16 сентября.

Отказ от Нагорного Карабаха?

По словам Никола Пашиняна, на сегодня Азербайджан контролирует около 50 квадратных километров армянской территории.

"В мае прошлого года 40 квадратных километров территорий было оккупировано в нашей стране. По состоянию на данный момент могу сказать, что еще 10 квадратных километров оккупировано. Произошла агрессия, и мы говорим, что мы не признаем ее. Они должны уйти с нашей территории, и это наша политическая позиция", - объяснил он запрос военной помощи у ОДКБ.

Однако сегодня он не ограничился лишь этими заявлениями. И подчеркнул готовность подписать документы, из-за которых его назовут предателем.

"Мы хотим подписать бумагу, из-за которой нас много людей будет критиковать, ругать, называть предателями, даже народ может решить отстранить нас от власти, мы будем благодарны, если в результате этого Армения получит длительный мир и безопасность на площади 29 800 квадратных километров (площадь Армении, - ред.). Я четко заявляю - то решение, которое это обеспечит, я подпишу. Меня не интересует, что будет со мной дальше, меня интересует, что будет с Арменией. Я готов пойти на тяжелые решения ради мира", - добавил он.

Известно, что при посредничестве Российской Федерации ведется подготовка мирного договора между Баку и Ереваном. Представитель МИД России с этой целью в сентябре должен посетить обе страны.

Еще большую настороженность вызывает заявление Пашиняна о готовности признания территориальной целостности Азербайджана. При этом он не говорит прямо об отказе от Нагорного Карабаха.

"Азербайджан предлагает нам взаимно признать территориальную целостность наших стран. Мы говорим, что согласны и готовы даже сегодня. Но те территории, куда они вторглись, находятся в территориальной целостности какого государства?", - заявил он, имея в виду якобы захваченные территории Армении.

О готовности оставить весь Нагорный Карабах за Азербайджаном говорит его призыв провести границы на основе советских карт. То есть тех карт, на которых мятежный регион находится в составе Азербайджана.

Что было перед нынешним обострением

Осенью 2020 года вспыхнула новая война за Нагорный Карабах. Армия Азербайджана в ходе стремительного наступления заняла несколько районов, однако в ноябре стороны при посредничестве России заключили перемирие с размещением "миротворцев". По итогам боевых действий Баку установил контроль над городами Шуши и Гадрут, а также над семью прилегающими районами.

Война за Нагорный Карабах длится порядка 30 лет. На момент распада СССР данную историческую область в составе Азербайджанской ССР населяли преимущественно армяне. Поэтому в 1991 году регион при поддержке Армении провозгласил "независимость" и назвался Нагорно-Карабахской республикой

Первые полномасштабные военные действия длились с 1992 по 1994 годы. В ходе этой войны армянская армия взяла под контроль несколько районов, которые до начала войны не входили в автономию. В 1994 году конфликт заморозили, а под контролем Баку оставалось всего около 15% Нагорного Карабаха.

Азербайджан, как и другие страны мира, не признает Нагорно-Карабахскую республику.