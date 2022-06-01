Денисову уволили с должности омбудсмена, а Лавров назвал условие разблокирования украинских судов: новости за 31 мая

Российские войска взяли под контроль большую часть Северодонецка, Верховная рада уволила Людмилу Денисову с должности Уполномоченного ВР по правам человека, в России назвали условие разблокирования украинских судов с зерном. Подробнее о том, что произошло во вторник, 31 мая - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

По состоянию на вечер 31 мая 2022 года российские войска контролируют большую часть Северодонецка.

Российские войска нанесли авиаудар по Северодонецку и попали в цистерну с азотной кислотой. Над городом поднялось ядовитое облако.

В ночь на 31 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области. В результате по меньшей мере три человека погибли, а еще шестеро ранены.

Денисову уволили с должности омбудсмена

Верховная рада сегодня, 31 мая уволила Людмилу Денисову с должности Уполномоченного ВР по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.

Как пояснила сама Денисова, ее увольнение связано с тем, что Офис президента "не устраивает ее активность как омбудсмена".

Лавров назвал условие разблокирования украинских судов с зерном

Россия готова обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном из украинских портов в Средиземное море. Однако при условии, что Украина "решит проблему их разминирования". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Для этого (разблокировки судов с зерном из украинских портов - ред.) необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальных водах, в территориальном море Украины и которые были заминированы", - сказал Лавров.

Вступление Украины в ЕС. Почти все крупные страны против статуса кандидата, - Драги

Почти все крупные страны-участницы Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление. Кроме Италии. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

В частности, Драги по итогам саммита лидеров ЕС задали вопрос о перспективах в отношении Украины. "Только мы за статус кандидата в ЕС для Киева. Против статуса кандидата для Украины в ЕС возражают почти все крупные страны. Я бы сказал все, кроме Италии", - отметил он.

Лукашенко заявил о "спецоперации" КГБ в Украине

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил о проведении "спецоперации" КГБ в Украине. По его словам, она заключалась в освобождении десятков белорусов, которые якобы были в украинском плену.

Он рассказал, что так называемая "спецоперация" прошла "без шума и выстрелов". "Явно не по собственной воле оказались заложниками, и не только ситуации, но и отдельных желаний худших людей в Украине. Когда началась спецоперация Российской Федерации, наши люди, несколько десятков, остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их надо было возвращать домой, в семьи", - сказал Лукашенко.

Названо место реванша Усика и Джошуа

Реванш Александра Усика и Энтони Джошуа пройдет в Саудовской Аравии. Точная дата поединка пока неизвестна.

Напомним, украинский боксер Александр Усик сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа. Таким образом, украинец отобрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

В Украину придет настоящая жара

Погода в Украине в первые дни июня будет местами по-летнему теплой, а местами даже жаркой.

Какой будет синоптическая ситуация в первую неделю лета - читайте в материале Styler.