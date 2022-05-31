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Российские войска взяли под контроль большую часть Северодонецка

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Северодонецк, Вторник 31 мая 2022 20:29
Российские войска взяли под контроль большую часть Северодонецка Фото: начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Юлия Бойко

По состоянию на вечер 31 мая 2022 года российские войска контролируют большую часть Северодонецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Бои идут внутри города, российские войска, к сожалению, контролируют большую часть города. Но опасения того, что где-то наши военные будут окружены, - такого не произойдет. Есть возможность маневрировать", - отметил он.

По его словам, украинские войска спокойно ведут оборону на тех позициях, которые занимают. Что касается разрушений, то Северодонецк приближается по этому уровню к Рубежному и Попасной: разрушена почти вся критическая инфраструктура, повреждено 90% жилого фонда, из этого более половины не подлежит восстановлению.

Напомним, ранее российская авиация нанесла удар по территории химического завода в Северодонецке. В результате над городом поднялось ядовитое облако, местных жителей просят не покидать укрытия из-за паров азотной кислоты.

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