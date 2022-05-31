Лукашенко заявил о "спецоперации" КГБ в Украине

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил о проведении "спецоперации" КГБ в Украине. По его словам, она заключалась в освобождении десятков белорусов, которые якобы были в украинском плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

Он рассказал, что так называемая "спецоперация" прошла "без шума и выстрелов".

"Явно не по собственной воле оказались заложниками, и не только ситуации, но и отдельных желаний худших людей в Украине. Когда началась спецоперация Российской Федерации, наши люди, несколько десятков, остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их надо было возвращать домой, в семьи", - сказал Лукашенко.

По его словам, что якобы до начала так называемой "операции белорусских спецслужб" двух граждан якобы убили украинцы.

"Придет время, мы разберемся и с ними (украинцами - ред.)", - заявил Лукашенко.

Напомним, что Беларусь развернула вблизи украинской границы маневровую группу радиоэлектронной борьбы.

Добавим, в МВД оценили, ждет ли власть открытой войны Беларуси против Украины.

Ранее в Офисе президента отреагировали на угрозу со стороны Беларуси, отметив, что вторжение белорусских войск будет самоубийством для режима Лукашенко.

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