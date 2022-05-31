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Вступление Украины в ЕС. Почти все крупные страны против статуса кандидата, - Драги

Новина українською →
Рим, Вторник 31 мая 2022 18:29
Вступление Украины в ЕС. Почти все крупные страны против статуса кандидата, - Драги Фото: премьер-министр Италии Марио Драги (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Почти все крупные страны-участницы Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление. Кроме Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tgcom24.

В частности, премьер-министру Италии Марио Драги по итогам саммита лидеров ЕС задали вопрос о перспективах в отношении Украины.

"Только мы за статус кандидата в ЕС для Киева. Против статуса кандидата для Украины в ЕС возражают почти все крупные страны. Я бы сказал все, кроме Италии", - отметил он.

По его словам, на сегодня ситуация с предоставлением статуса является неопределенной.

"Но представить быстрый путь для вступления Украины нужно. И мне кажется, что Еврокомиссия также согласна с этой точкой зрения", - добавил итальянский премьер.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС предоставить статус кандидата уже в июне, поскольку страны Западных Балкан, которые уже несколько лет ждут своего статуса, не против.

До этого сообщалось, что Нидерланды, Греция и Кипр выступают против ускоренного вступления Украины в Европейский союз.

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