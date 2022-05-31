Названо место реванша Усика и Джошуа, но есть проблема

Реванш Александра Усика и Энтони Джошуа пройдет в Саудовской Аравии. Точная дата поединка пока неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iFL TV .

"Бой состоится в Саудовской Аравии. По дате проведения возможен перенос на одну-две недели, ведь нам нужно время для полноценной раскрутки события", - рассказал промоутер Эдди Хирн.

По его словам, "23 июля все еще рабочая дата". Официально же о поединке будет объявлено в ближайшие дни.

"Но в любом случае бой точно состоится, обе стороны согласились на все условия", - добавил он.