Лавров назвал условие разблокирования украинских судов с зерном

Россия готова обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном из украинских портов в Средиземное море. Однако при условии, что Украина "решит проблему их разминирования".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Для этого (разблокировки судов с зерном из украинских портов - ред.) необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальных водах, в территориальном море Украины и которые были заминированы", - сказал Лавров.

При этом он отметил, что "РФ давно сделала все от нее зависящее, чтобы решать продовольственную проблему, возникающую в мире", но не уточнил, что именно он имел в виду.

Напомним, Украина в ООН заявила, что Россия, полномасштабно наступив в Украину, нанесла удар по глобальной продовольственной безопасности, чем остановила почти весь экспорт украинского зерна из-за блокировки портов в Черном море.

Стоит отметить, как отметили в разведке, Россия своими заявлениями о вариантах "разблокировки" украинского зерна в Черном море пытается усложнить понимание ситуации. Чтобы обвинить в этом Запад, а себя выставить как "понимающую".

Добавим, как заявлял Владимир Зеленский, Россия сознательно создает проблему с дефицитом зерна, чтобы Украина не получила миллиарды долларов за свой экспорт.

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