Денисову звільнили з посади омбудсмена, а Лавров назвав умову розблокування українських судів: новини за 31 травня
Російські війська взяли під контроль більшу частину Сєверодонецька, Верховна рада звільнила Людмилу Денисову з посади Уповноваженого ВР з прав людини, в Росії назвали умову розблокування українських суден із зерном. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 31 травня – в матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- Станом на вечір 31 травня 2022 року російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька.
- Російські війська завдали авіаудару по Сєвєродонецьку і влучили в цистерну з азотною кислотою. Над містом піднялася отруйна хмара.
- В ніч на 31 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську Донецької області. Внаслідок чого щонайменше троє людей загинуло, а ще шестеро поранені.
Денісову звільнили з посади омбудсмена
Верховна рада сьогодні, 31 травня звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої ВР з прав людини. За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати.
Як пояснила сама Денісова, її звільнення пов'язано з тим, що Офіс президента "не влаштовує її активність як омбудсмена".
Лавров назвав умову розблокування українських суден із зерном
Росія готова забезпечити безперешкодний прохід суден із зерном з українських портів у Середземне море. Однак за умови, що Україна "вирішить проблему їхнього розмінування". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".
"Для цього (розблокування суден із зерном з українських портів - ред.) необхідно, щоб українські представники розмінували прибережні води, що знаходяться у територіальних водах, у територіальному морі України та які були заміновані", - сказав Лавров.
Вступ України до ЄС. Майже всі великі країни проти статусу кандидата, - Драгі
Майже всі великі країни-учасниці Європейського cоюзу виступають проти надання Україні статусу кандидата на вступ. Крім Італії. Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.
Зокрема, Драгі за підсумками саміту лідерів ЄС поставили питання про перспективи щодо України. "Тільки ми за статус кандидата в ЄС для Києва. Проти статусу кандидата для України в ЄС заперечують майже всі великі країни. Я б сказав всі, крім Італії", - зазначив він.
Лукашенко заявив про "спецоперацію" КДБ в Україні
Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив про проведення "спецоперації" КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні.
Він розповів, що так звана "спецоперація" пройшла "без шуму і пострілів". "Явно не з власної волі виявилися заручниками, і не лише ситуації, а й окремих бажань найгірших людей в Україні. Коли почалася спецоперація Російської Федерації, наші люди, кілька десятків, залишилися там, прямо скажемо, заручниками ситуації. І їх треба було повертати додому, в сім'ї", - сказав Лукашенко.
Названо місце реваншу Усика та Джошуа
Реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа пройде у Саудівській Аравії. Точна дата поєдинку поки що невідома.
Нагадаємо, український боксер Олександр Усик сенсаційно переміг чемпіона світу в суперважкій вазі за кількома версіями Ентоні Джошуа. Таким чином, українець відібрав в нього пояси WBA, IBF, WBO та IBO.
В Україну прийде справжня спека
Погода в Україні в перші дні червня буде місцями по-літньому теплою, а місцями навіть спекотною.
Якою буде синоптична ситуація у перший тиждень літа - читайте в матеріалі Styler.