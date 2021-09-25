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Усик - Джошуа: онлайн боя

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Лондон, Суббота 25 сентября 2021 21:30
Усик - Джошуа: онлайн боя Фото: Энтони Джошуа и Александр Усик проведут самый ожидаемый бой 2021 года (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня в Лондоне состоится самое ожидаемое боксерское событие 2021 года - украинец Александр Усик будет боксировать с британцем Энтони Джошуа. На кону стоят четыре чемпионских пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которыми владеет британец.

Онлайн поединка проведет РБК-Украина.

21:30. Боксерский вечер уже начался. Ориентировочно бой украинца и британца начнется около полуночи.

К слову, Джошуа за бой гарантированно заработает 20,5 миллионов долларов, тогда как Усик получит в пять раз меньше - в районе 4 млн.

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Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
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Усик - Джошуа: онлайн боя
Усик - Джошуа: онлайн боя
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