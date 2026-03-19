UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Весь день говорили про Україну: Фіцо поскаржився на Зеленського та заблоковану нафту

21:28 19.03.2026 Чт
3 хв
Фіцо заявив, що про Україну говорили весь день, але ні про що не домовилися
aimg Антон Корж
Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поскаржився, що під час саміту Європейської Ради 19 березня весь день "говорили про Україну", однак прогресу у відновленні постачання російської нафти досі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Фіцо у Facebook.

За словами словацького прем'єра, перша частина саміту була повністю присвячена обговоренню кредиту на 90 мільярдів євро для України та проблемам з нафтопроводом "Дружба". Фіцо заявив про запровадження надзвичайного стану в нафтовій галузі Словаччини через припинення поставок російської нафти.

Він звинуватив президента України Володимира Зеленського в "односторонньому рішенні" зупинити транзит та назвав це "незаконним втручанням у виборчу кампанію в Угорщині". На думку Фіцо, Україна навмисно завдає економічної шкоди країнам ЄС, попри отриману допомогу.

Фіцо підкреслив, що Словаччина та Угорщина мають право отримувати російську нафту до кінця 2027 року. Він також висловив обурення тим, що Євросоюз не може "змусити" Україну відновити роботу трубопроводу.

Прем’єр Словаччини підтвердив готовність до подальших кроків проти України. Він нагадав, що одним із таких заходів уже стало припинення постачання аварійної електроенергії. Фіцо наголосив, що взаємини з Україною не можуть бути "квитком в один кінець", і він відмовився погоджувати рішення на користь Києва від імені своєї країни.

Проблема з кредитом

Зазначимо, угорський проросійський прем'єр Віктор Орбан заблокував кредит для України на 90 мільярдів євро, який сам же схвалив у грудні. В ЄС це викликало обурення - цим Орбан перетнув межу, за якою ЄС більше не мовчатиме.

Наприклад, Німеччина обурилася, а Швеція вже відкрито заявила про готовність розглянути статтю 7 Договору про ЄС - механізм позбавлення Угорщини права голосу. Президент Євроради Антоніу Кошта взагалі назвав поведінку Орбана "неприйнятною".

При цьому на саміті зазначили, що Євросоюз може почати передачу Україні коштів у рамках кредиту на 90 млрд євро вже до початку квітня. Проте за підсумками першого дня переговорів досягти цього не вдалося.

Словаччина та "Дружба"

Раніше президент України Володимир Зеленський телефонував Фіцо та запросив його відвідати Україну. Зеленський пропонував йому обговорити ситуацію навколо нафтопроводу "Дружба".

Натомість Фіцо заявив, що зустріч із Зеленським можлива, однак вона відбудеться лише після консультацій Братислави з Європейською комісією та Угорщиною щодо транзиту російської нафти.

А після того, як в Україні заявили, що ремонтувати нафтопровід будуть півтора місяця, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар наголосив на необхідності відправки експертів на "Дружбу". За його словами, Братислава, мовляв, сумнівається в озвучених Києвом термінах ремонту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаРоберт ФіцоДружбаНефть