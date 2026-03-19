Весь день говорили про Україну: Фіцо поскаржився на Зеленського та заблоковану нафту

За словами словацького прем'єра, перша частина саміту була повністю присвячена обговоренню кредиту на 90 мільярдів євро для України та проблемам з нафтопроводом "Дружба". Фіцо заявив про запровадження надзвичайного стану в нафтовій галузі Словаччини через припинення поставок російської нафти.

Він звинуватив президента України Володимира Зеленського в "односторонньому рішенні" зупинити транзит та назвав це "незаконним втручанням у виборчу кампанію в Угорщині". На думку Фіцо, Україна навмисно завдає економічної шкоди країнам ЄС, попри отриману допомогу.

Фіцо підкреслив, що Словаччина та Угорщина мають право отримувати російську нафту до кінця 2027 року. Він також висловив обурення тим, що Євросоюз не може "змусити" Україну відновити роботу трубопроводу.

Прем’єр Словаччини підтвердив готовність до подальших кроків проти України. Він нагадав, що одним із таких заходів уже стало припинення постачання аварійної електроенергії. Фіцо наголосив, що взаємини з Україною не можуть бути "квитком в один кінець", і він відмовився погоджувати рішення на користь Києва від імені своєї країни.