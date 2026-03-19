Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Весь день говорили об Украине: Фицо пожаловался на Зеленского и заблокированную нефть

21:28 19.03.2026 Чт
3 мин
Фицо заявил, что об Украине говорили весь день, но ни о чем не договорились
aimg Антон Корж
Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожаловался, что во время саммита Европейского Совета 19 марта весь день "говорили об Украине", однако прогресса в возобновлении поставок российской нефти до сих пор нет.

По словам словацкого премьера, первая часть саммита была полностью посвящена обсуждению кредита на 90 миллиардов евро для Украины и проблемам с нефтепроводом "Дружба". Фицо заявил о введении чрезвычайного положения в нефтяной отрасли Словакии из-за прекращения поставок российской нефти.

Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "одностороннем решении" остановить транзит и назвал это "незаконным вмешательством в избирательную кампанию в Венгрии". По мнению Фицо, Украина намеренно наносит экономический ущерб странам ЕС, несмотря на полученную помощь.

Фицо подчеркнул, что Словакия и Венгрия имеют право получать российскую нефть до конца 2027 года. Он также выразил возмущение тем, что Евросоюз не может "заставить" Украину возобновить работу трубопровода.

Премьер Словакии подтвердил готовность к дальнейшим шагам против Украины. Он напомнил, что одной из таких мер уже стало прекращение поставок аварийной электроэнергии. Фицо подчеркнул, что взаимоотношения с Украиной не могут быть "билетом в один конец", и он отказался согласовывать решения в пользу Киева от имени своей страны.

Проблема с кредитом

Отметим, венгерский пророссийский премьер Виктор Орбан заблокировал кредит для Украины на 90 миллиардов евро, который сам же одобрил в декабре. В ЕС это вызвало возмущение - этим Орбан пересек черту, за которой ЕС больше не будет молчать.

Например, Германия возмутилась, а Швеция уже открыто заявила о готовности рассмотреть статью 7 Договора о ЕС - механизм лишения Венгрии права голоса. Президент Евросовета Антониу Кошта вообще назвал поведение Орбана "неприемлемым".

При этом на саммите отметили, что Евросоюз может начать передачу Украине средств в рамках кредита на 90 млрд евро уже к началу апреля. Однако по итогам первого дня переговоров достичь этого не удалось.

Словакия и "Дружба"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский звонил Фицо и пригласил его посетить Украину. Зеленский предлагал ему обсудить ситуацию вокруг нефтепровода "Дружба".

Зато Фицо заявил, что встреча с Зеленским возможна, однако она состоится только после консультаций Братиславы с Европейской комиссией и Венгрией по транзиту российской нефти.

А после того, как в Украине заявили, что ремонтировать нефтепровод будут полтора месяца, министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар отметил необходимость отправки экспертов на "Дружбу". По его словам, Братислава, мол, сомневается в озвученных Киевом сроках ремонта.

Больше по теме:
УкраинаРоберт ФицоДружбаНафта