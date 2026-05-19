Не демобілізація: Сирський пояснив, як військових звільнятимуть з армії під час війни

Демобілізація військовослужбовців відбудеться, коли закінчиться війна. Зараз йдеться про звільнення під час війни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв'ю " Мілітарному ".

"Це важливе питання, яке відкриває для наших військовослужбовців "світло вкінці тунелю". Над цим ми активно працюємо з Міноборони. Всі анонсовані президентом ініціативи ми розглянули серед керівного складу", - зазначив генерал.

Він додав, що керівний склад також розібрався з усіма положеннями контракту, з усіма видами грошового забезпечення. За його словами, наразі триває процес обговорення безпосередньо в частинах.

"Ми запровадили таку модель, де в обговоренні приймають участь всі військовослужбовці. Ми проводимо відповідні заміри, аналітику, щоб врахувати всі позитивні та негативні моменти, бо це чутливий процес", - наголосив Сирський.

Фото: Сирський зробив заяву щодо проведення демобілізації (інфографіка РБК-Україна)

Головнокомандувач ЗМУ заявив, що з одного боку триває війна і проводиться мобілізація, а з іншого боку - ця мобілізація повинна мати логічне завершення.

"Люди, які воюють, особливо тривалий час, повинні мати вихід та можливість мати відстрочку, залежно від того терміну, який він провів на полі бою. Але цей процес триває наразі", - зазначив генерал.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський заявив, що влада підготувала масштабну реформу армії. За його словками, очікується можливість демобілізації для окремих військових, починаючи вже з 2026 року.

Зазначимо, військовий омбудсмен Ольга Решетилова нещодавно повідомила, що без посилення мобілізації чітких термінів служби не варто чекати.