Не демобилизация: Сырский объяснил, как военных будут увольнять из армии во время войны

Демобилизация военнослужащих состоится, когда закончится война. Сейчас речь идет об увольнении во время войны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью " Милитарному ".

"Это важный вопрос, который открывает для наших военнослужащих "свет в конце тоннеля". Над этим мы активно работаем с Минобороны. Все анонсированные президентом инициативы мы рассмотрели среди руководящего состава", - отметил генерал.

Он добавил, что руководящий состав также разобрался со всеми положениями контракта, со всеми видами денежного обеспечения. По его словам, сейчас идет процесс обсуждения непосредственно в частях.

"Мы ввели такую модель, где в обсуждении принимают участие все военнослужащие. Мы проводим соответствующие замеры, аналитику, чтобы учесть все положительные и отрицательные моменты, потому что это чувствительный процесс", - подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий ВМУ заявил, что с одной стороны идет война и проводится мобилизация, а с другой стороны - эта мобилизация должна иметь логическое завершение.

"Люди, которые воюют, особенно длительное время, должны иметь выход и возможность иметь отсрочку, в зависимости от того срока, который он провел на поле боя. Но этот процесс продолжается сейчас", - отметил генерал.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власть подготовила масштабную реформу армии. По его словам, ожидается возможность демобилизации для отдельных военных, начиная уже с 2026 года.

Отметим, военный омбудсмен Ольга Решетилова недавно сообщила, что без усиления мобилизации четких сроков службы не стоит ждать.