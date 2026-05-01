ua en ru
Пт, 01 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Ротації на фронті Атака на Тернопіль Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський анонсував поетапну "демобілізацію" вже у 2026 році

15:58 01.05.2026 Пт
2 хв
Президент розкрив, який крок дозволить провести демобілізацію
aimg Іван Носальський
Зеленський анонсував поетапну "демобілізацію" вже у 2026 році Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Українська влада підготувала масштабну реформу армії. Зокрема, очікується можливість демобілізації для окремих воїнів починаючи вже з цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Голова держави наголосив, що підходи до комплектації українських підрозділів особовим складом та управління людьми змінять.

"Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби та можливість - починаючи вже з цього року - поетапного звільнення зі служби мобілізованих раніше на основі чітких тимчасових критеріїв", - уточнив Зеленський.

Він доручив військовому командуванню та міністру оборони України Михайлу Федорову обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами, щоб врахувати їхні пропозиції у процесі розробки конкретних ідей.

Вже наступного тижня президент чекає на доповідь про конкретні кроки для впровадження змін.

Що каже Литвин

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі журналістам розповів, що Міноборони та Генштаб мають представити деталі щодо реформи, яка стосується демобілізації.

"Задум у тому, щоб завдяки оновленим контрактам забезпечити звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, терміни будуть", - додав він.

Демобілізація в Україні

Нагадаємо, ще у 2024 році у Верховній Раді розглядали законопроект, який передбачав масштабну реформу процесу мобілізації.

Зокрема, документом пропонувалося запровадити можливість демобілізації для тих українських воїнів, які відслужили 36 місяців поспіль.

Перед розглядом законопроекту у другому читанні норму про демобілізацію з документа прибрали. Українські чиновники запевнили, що щодо цієї реформи буде підготовлено окремий документ. У результаті через 2 роки Рада так і не ухвалила жодних законів щодо демобілізації.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Володимир Зеленський Збройні сили України Зарплата в Україні Демобілізація Війна в Україні
Новини
