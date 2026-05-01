Зеленський анонсував поетапну "демобілізацію" вже у 2026 році
Українська влада підготувала масштабну реформу армії. Зокрема, очікується можливість демобілізації для окремих воїнів починаючи вже з цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
Голова держави наголосив, що підходи до комплектації українських підрозділів особовим складом та управління людьми змінять.
"Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби та можливість - починаючи вже з цього року - поетапного звільнення зі служби мобілізованих раніше на основі чітких тимчасових критеріїв", - уточнив Зеленський.
Він доручив військовому командуванню та міністру оборони України Михайлу Федорову обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами, щоб врахувати їхні пропозиції у процесі розробки конкретних ідей.
Вже наступного тижня президент чекає на доповідь про конкретні кроки для впровадження змін.
Що каже Литвин
Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі журналістам розповів, що Міноборони та Генштаб мають представити деталі щодо реформи, яка стосується демобілізації.
"Задум у тому, щоб завдяки оновленим контрактам забезпечити звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, терміни будуть", - додав він.
Демобілізація в Україні
Нагадаємо, ще у 2024 році у Верховній Раді розглядали законопроект, який передбачав масштабну реформу процесу мобілізації.
Зокрема, документом пропонувалося запровадити можливість демобілізації для тих українських воїнів, які відслужили 36 місяців поспіль.
Перед розглядом законопроекту у другому читанні норму про демобілізацію з документа прибрали. Українські чиновники запевнили, що щодо цієї реформи буде підготовлено окремий документ. У результаті через 2 роки Рада так і не ухвалила жодних законів щодо демобілізації.