Демчишину вручили подозрение, а Киев усиливает контроль за карантином: новости за 12 ноября

Экс-министру энергетики Демчишину вручили подозрение, Киев усиливает контроль за соблюдением карантинных ограничений, на Донбассе погибли двое украинских военных. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 12 ноября - в материале РБК-Украина.

Экс-министру энергетики Демчишину вручили подозрение. За контрабанду угля из ОРДЛО

Следователи Службы безопасности Украины и Госбюро расследований вручили подозрение бывшему министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину. Он занимал пост с 2014 по 2016 год. Подозрение объявлено по статье ст. 258-3 УК Украины - содействие террористической группе или террористической организации.

Следствие полагает, что в результате противоправных действий в распоряжение террористов поступили более 200 млн гривен.

Киев усиливает контроль за соблюдением карантина

Киев усиливает контроль за соблюдением карантинных ограничений. Такое решение приняли на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Для контроля количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города. К рабочим группам привлекут должностных лиц районных государственных администраций, ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве, Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, КП "Муниципальная охрана".

В России резко отреагировали на статью Bloomberg о возможности вторжения в Украину

Издание Bloomberg написало, что США предупредили ЕС о возможном вторжении России в Украину. В России отрицают эту информацию и сообщили, что таких планов нет. Об этом заявил заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.

Россия, по словам Полянского, "никогда не планировала (вторжения в Украину) и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета". По его словам, Москва имеет право собирать свои войска где угодно на своей территории.

На Донбассе погибли двое украинских военных

В пятницу, 12 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на взрывчатке погибли двое украинских военных.

Кроме того, в районе населенного пункта Зайцево боевики открывали огонь из гранатометов разных систем. Обстрелы велись также в направлении Попасной. Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские провокации и заставили российских наемников прекратить обстрел.

Завод "Электронмаш" продали за почти миллиард гривен

Киевский завод "Электронмаш" продали в рамках большой приватизации. Завод приобрели за почти миллиард гривен, что в 14 раз выше стартовой цены.

Участие в аукционе принимали 22 компании. В третьем раунде торгов компания "Лортен групп" предложила купить завод за 970 миллионов гривен и 1 копейку. Эта ставка оказалась на 1 копейку выше ставки другой компании, поэтому стала победной.

СБУ не пустила в украинское небо самолет нардепа Козака

Служба безопасности Украины и Украэрорух не пустили в украинское небо самолет подсанкционного нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Самолет летел из Европы в Российскую Федерацию.

Как со, самолет пытались вывести из-под украинских санкций. Для этого его бортовой номер сменили с Т7BRG на T7GIV.

Вышел на улицу без паспорта в карантин. В Сумской области мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен

В Сумской области суд наложил штраф на мужчину, который выйдя на улицу не взял с собой паспорт. Инцидент произошел в селе Хмелев Роменского района Сумской области.

Как стало известно, 1 ноября мужчину остановили правоохранители с просьбой предоставить документ удостоверяющий личность, однако он его при себе не имел. Дело было передано в суд и уже 8 ноября Роменский горрайонный суд принял решение о взыскании штрафа за нарушение правил карантина - 17 тысяч гривен.

В Украину движется похолодание и снег: синоптики обновили прогнозы

Погода в Украине в ближайшие выходные будет солнечная и сухая. Небольшие морозы ожидаются только в ночные часы. По прогнозу синоптиков, уже с понедельника в большинство областей придет существенное похолодание, а после 19 ноября ожидается снег.

Подробнее о том, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни – в материале Styler.