Экс-министру энергетики Демчишину вручили подозрение. За контрабанду угля из ОРДЛО

Следователи Службы безопасности Украины и Госбюро расследований вручили подозрение бывшему министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину. Он занимал пост с 2014 по 2016 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в ГБР.

Сообщается, что подозрение объявлено по статье ст. 258-3 УК Украины - содействие террористической группе или террористической организации.

Информацию уже официально подтвердили в СБУ.

По данным следствия, он в декабре 2014 - феврале 2015 года своими приказами назначил на должности государственных предприятий на оккупированных территориях представителей террористических организаций "Л/ДНР".

Кроме того, с превышением служебных полномочий заставил руководство одной из государственных энергогенерирующих компаний заключить несколько соглашений с ними. В частности, на поставку угля на общую сумму более 3 млрд гривен.

Следствие полагает, что в результате противоправных действий в распоряжение террористов поступили более 200 млн гривен.

Также отмечается, что эти действия поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от России и террористических организаций "Л/ДНР", чем подорвали экономическую безопасность 2014-2015 годах. Украина была лишена возможностей для диверсификации поставок энергоресурсов, а Россия получила более широкие возможности дальнейшего вмешательства во внутренние дела и ведения подрывной деятельности.

В настоящее время Демчишин скрывается от украинского правосудия за границей. Уведомление о подозрении отправлено по адресам последних известных мест его жительства. Также копии письменного уведомления о подозрении направлены его защитнику.