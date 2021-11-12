На Донбассе погибли двое украинских военных

В пятницу, 12 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на взрывчатке погибли двое украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС .

"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Зайцево боевики открывали огонь из гранатометов разных систем.

При этом в направлении Попасной российско-оккупационные войска совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские провокации и заставили российских наемников прекратить обстрел.