ru ua
Сб, 13 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

На Донбассе погибли двое украинских военных

Новина українською →
Донбасс, Пятница 12 ноября 2021 17:12
На Донбассе погибли двое украинских военных Фото: На Донбассе погибли двое украинских военных (mil.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 12 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на взрывчатке погибли двое украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Зайцево боевики открывали огонь из гранатометов разных систем.

При этом в направлении Попасной российско-оккупационные войска совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские провокации и заставили российских наемников прекратить обстрел.

Напомним, за минувшие сутки, 11 ноября, на Донбассе в результате обстрелов получил ранение украинский военный.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество
Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку