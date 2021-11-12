СБУ не пустила в украинское небо самолет нардепа Козака
Служба безопасности Украины и Украэрорух не пустили в украинское небо самолет подсанкционного нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Самолет летел из Европы в Российскую Федерацию.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
Как говорится в пресс-релизе СБУ, самолет пытались вывести из-под украинских санкций. Для этого его бортовой номер сменили с Т7BRG на T7GIV.
"Уже с новым номером 10 ноября судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из одной страны-члена ЕС. Впрочем, СБУ сработала совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой Украины и запретила транзит бизнес-джета", - говорится в сообщении.
Фото: на самолете Козака перебили номер (jetphotos.com)
Напомним, в начале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении молдавского оператора воздушных судов JET4U и компаний-владельцев самолетов, на которых Козак и Виктор Медведчук летали в Россию.
Также сообщалось, что Украина нашла новых владельцев самолетов Медведчука и Козака и ввела против них санкции.