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Завод "Электронмаш" продали за почти миллиард гривен: что известно о покупателе

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 18:13
Завод "Электронмаш" продали за почти миллиард гривен: что известно о покупателе Фото: завод "Электронмаш" приватизировали (spfu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Киевский завод "Электронмаш" продали в рамках большой приватизации. Завод приобрели за почти миллиард гривен, что в 14 раз выше стартовой цены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аукциона "Прозорро".

Участие в аукционе принимали 22 компании. В третьем раунде торгов компания "Лортен групп" предложила купить завод за 970 миллионов гривен и 1 копейку. Эта ставка оказалась на 1 копейку выше ставки другой компании, поэтому стала победной.

Основные активы завода, а именно земельный участок площадью 137 600 квадратных метров, расположены в Киеве на Кольцевой дороге, вблизи торгового центра "Променада парк".

Что известно о победителе

По данным государственным реестрам Министерства юстиции размер уставного капитала компании "Лортен групп", которая победила в аукционе, составляет 100 гривен. Руководителем компании, по данным реестров, является Олег Пиченевский.

В дальнейшем компания-победитель должна подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. Только после этого процесс приватизации "Электронмаша" будет считаться завершенным.

Напомним, ранее в рамках большой приватизации был продан другой киевский завод.

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Электронмаш Приватизация госпредприятий
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