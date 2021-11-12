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Киев усиливает контроль за соблюдением карантина

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 11:11
Киев усиливает контроль за соблюдением карантина Фото: контроль за соблюдением карантина в Киеве усилили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Киев усиливает контроль за соблюдением карантинных ограничений. Такое решение приняли на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Для контроля количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города.

К рабочим группам привлекут должностных лиц районных государственных администраций, ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве, Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, КП "Муниципальная охрана".

Карантин в Киеве

С 1 ноября Киев находится в "красной" зоне эпидемической опасности распространения COVID-19. В городе действуют строгие противоэпидемические ограничения.

С 1 ноября только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно посещать:

  • заведения питания,
  • отель,
  • учреждения и учреждения социальной защиты,
  • спортзалы и фитнес-центры,
  • ЦПАУ,
  • Управление труда и соцзащиты,
  • Управление Пенсионного фонда,
  • ТРЦ;

Детям и подросткам посещать ТРЦ можно только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Кто контролирует соблюдение карантина

Контроль за соблюдением ограничительных противоэпидемических мероприятий, установленных в столице, обеспечивают РГА, Департамент муниципальной безопасности КГГА, Главное управление Госпродпотребслужбы в городе Киеве, Государственное учреждение "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", ГУ Национальной полиции Украины в городе Киеве, Управление Патрульной полиции в г. Киеве, КП "Муниципальная охрана", КП "Киевпастранс".

За нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по ст. 44-3 кодекса Украины об административных правонарушениях.

Эта санкция предусматривает штраф: для граждан - от 17 000 до 34 000 гривен, а для должностных лиц - от 34 тысяч до 170 тысяч гривен.

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