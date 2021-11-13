Демчишину вручили підозру, а Київ посилює контроль за карантином: новини за 12 листопада

Екс-міністру енергетики Демчишину вручили підозру, Київ посилює контроль за дотриманням карантинних обмежень, на Донбасі загинули двоє українських військових. Докладніше про те, що сталося у п'ятницю, 12 листопада – у матеріалі РБК-Україна.

Екс-міністру енергетики Демчишину вручили підозру. За контрабанду вугілля з ОРДЛО

Слідчі Служби безпеки України та Держбюро розслідувань вручили підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину. Він займав пост з 2014 по 2016 рік. Підозру оголошено за статтею ст.258-3 КК України - сприяння терористичній групі або терористичній організації.

Слідство вважає, що внаслідок протиправних дій у розпорядження терористів надійшли понад 200 млн гривень.

Київ посилює контроль за дотриманням карантину

Київ посилює контроль за дотриманням карантинних обмежень. Таке рішення ухвалили на засіданні штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Для контролю кількість робочих груп збільшать до чотирьох у кожному районі міста. До робочих груп залучать посадових осіб районних державних адміністрацій, ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві, Головного управління Національної поліції в місті Києві, КП "Муніципальна охорона".

У Росії різко відреагували на статтю Bloomberg про можливість вторгнення в Україну

Видання Bloomberg написало, що США попередили ЄС про можливе вторгнення Росії в Україну. В Росії заперечують цю інформацію і повідомили, що таких планів немає. Про це заявив заступник постпреда Російської Федерації при ООН Дмитро Полянський.

Росія, за словами Полянського, "ніколи не планувала (вторгнення в Україну) і не буде, якщо нас не спровокує Україна або хтось ще і це не буде питанням захисту нашого національного суверенітету". За його словами, Москва має право збирати свої війська де завгодно на своїй території.

На Донбасі загинули двоє українських військових

У п'ятницю, 12 листопада, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. В результаті підриву на вибухівці загинули двоє українських військових.

Крім того, в районі населеного пункту Зайцеве бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем. Обстріли велися також в напрямку Попасної . Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації і змусили російських найманців припинити обстріл.

Завод "Електронмаш" продали за майже мільярд гривень: що відомо про покупця

Київський завод "Електронмаш" продали в рамках великої приватизації. Завод придбали за майже мільярд гривень, що в 14 разів вище стартової ціни.

Участь в аукціоні брали 22 компанії. У третьому раунді торгів компанія "Лортен груп" запропонувала придбати завод за 970 мільйонів гривень та 1 копійку. Ця ставка виявилася на 1 копійку вищою за ставку іншої компанії, тому стала переможною.

СБУ не пустила в українське небо літак нардепа Козака

Служба безпеки України та Украерорух не пустили в українське небо літак підсанкційного нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Літак летів з Європи до Російської Федерації.

Як повідомляє СБУ, літак намагалися вивести з-під українських санкцій. Для цього його бортовий номер змінили з Т7BRG на T7GIV.

Вийшов на вулицю без паспорта в карантин. У Сумській області чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень

У Сумській області суд наклав штраф на чоловіка, який вийшовши на вулицю не взяв із собою паспорт. Інцидент стався в селі Хмелів Роменського району Сумської області.

Як стало відомо, 1 листопада чоловіка зупинили правоохоронці з проханням надати документ, що засвідчує особу, однак він його при собі не мав. Справу було передано до суду і вже 8 листопада Роменський міський районний суд прийняв рішення про стягнення штрафу за порушення правил карантину - 17 тисяч гривень.

В Україну рухається похолодання і сніг: синоптики оновили прогнози

Погода в Україні в найближчі вихідні буде сонячна і суха. Невеликі морози очікуються тільки в нічні години. За прогнозом синоптиків, вже з понеділка в більшість областей прийде істотне похолодання, а після 19 листопада очікується сніг.

Детальніше про те, яка погода чекає українців – в матеріалі Styler