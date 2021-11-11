США предупредили ЕС о возможном вторжении России в Украину, - Bloomberg

Соединенные Штаты Америки обеспокоены концентрацией войск России вблизи украинских границ. Вашингтон предупредил своих европейских партнеров о том, что Россия может пойти на вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское агентство Bloomberg .

По данным агентства, оценки Вашингтона основываются на информации, которой американская сторона еще не поделилась с ЕС. Как говорят чиновники, знакомые с мнением Белого дома, эта информация подкреплена общедоступными доказательствами.

Представители администрации президента США Джо Байдена пока не предоставили своих комментариев по этому поводу.