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США предупредили ЕС о возможном вторжении России в Украину, - Bloomberg

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 11 ноября 2021 20:10
США предупредили ЕС о возможном вторжении России в Украину, - Bloomberg Фото: США не исключат российского вторжения в Украину (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки обеспокоены концентрацией войск России вблизи украинских границ. Вашингтон предупредил своих европейских партнеров о том, что Россия может пойти на вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское агентство Bloomberg.

По данным агентства, оценки Вашингтона основываются на информации, которой американская сторона еще не поделилась с ЕС. Как говорят чиновники, знакомые с мнением Белого дома, эта информация подкреплена общедоступными доказательствами.

Представители администрации президента США Джо Байдена пока не предоставили своих комментариев по этому поводу.

В то же время, по мнению близкого к Кремлю источника издания Bloomberg, Россия пока не намерена начинать войну с Украиной, но хочет показать, что готова применить силу в случае такой необходимости. Однако наступление, как считает другой источник, маловероятно, поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах.

Напомним, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию с российскими войсками возле Украины, выразил опасения, что Россия может повторить ошибку, совершенную в 2014 году.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова дать отпор врагу где угодно и когда угодно.

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