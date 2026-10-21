Дефицит воды и пересыхание: в УкрГМЦ оценили состояние украинских рек в октябре

Ситуация на многих реках Украины в течение первой половины октября оставалась сложной. Местами воды было настолько мало, что это ставило под угрозу функционирование их экосистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Зачем УкрГМЦ следит за водностью рек

Регулярная и оперативная оценка водности основных рек Украины осуществляется:

в створах действующих гидрологических постов;

с целью оценивания наступления (вероятности наступления) маловодья (гидрологической засухи) на реках.

Это важно потому, что их гидрологический режим влияет:

на работу водозависимых секторов экономики;

на водообеспечение населения Украины.

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Что и как именно оценивают специалисты

В рамках мониторинга водности основных украинских рек, эксперты оценивают средние расходы воды за тот или иной период.

Помогает это делать специальное Положение о порядке оценки и информирования о маловодье (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины.

Именно оно определяет критерии для оценивания наступления (угрозы наступления) маловодья:

как основные;

так и вспомогательные.

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Где воды в начале октября было больше всего

Недавно в Укргидрометцентре оценили водность основных рек страны за первые 15 дней октября.

Больше нормы (423%) водность отмечалась в этот период на реке Ингулец (пост Кривой Рог).

Между тем близкой к норме (84-98%) водность наблюдалась:

на реке Северский Донец (пост Изюм);

на реке Горынь (пост Ямполь);

на реке Псел (пост Сумы).

На каких реках водность была меньше нормы

Меньше нормы (51-79%) водность отмечалась:

на Днепре (пост Неданчичи);

на Десне (посты Разлеты, Чернигов);

на ее притоке реке Сейм (в пределах Украины);

на реке Северский Донец (посты Чугуев, Змиев);

на реке Западный Буг (Каменка-Бугская);

на реке Ингул (пост Кропивницкий);

по общему притоку воды в Киевское водохранилище.

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Где водность была значительно меньше нормы

Значительно меньше нормы (30-49%) водность в первой половине октября наблюдалась:

на приустьевом участке Припяти;

на ее притоке реке Горынь (посты Оженин, Деражное);

на приустьевом участке Десны (пост Летки);

на реках суббассейна Среднего Днепра: Тетерев (пост Иванков), Ирша (пост Украинка), Псел (пост Запсилье), Ворскла (пост Чернеччина);

на реке суббассейна Нижнего Днепра Самара (пост Кочережки);

на притоке Северского Донца реке Уды (пост Безлюдовка);

на притоке Днестра реке Стрый (пост Верхнее Синевидное);

на реке Тиса (пост Рахов);

на реке Сирет (пост Сторожинец);

на реке Прут (Черновцы);

на украинском участке Дуная;

по боковому притоку в Днепровское и Каменское водохранилища.

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Между тем близкой к критериям маловодья (23-27%) водность отмечалась:

на притоках Припяти - реках Уборть (пост Рудня Ивановская), Стырь (посты Луцк, Млынок);

на реках суббассейна Среднего Днепра: Рось (пост Фесюры), Псел (пост Гадяч), Тетерев (посты Житомир), Орель (пост Царичанка);

на реке Тиса (пост Вилок);

на реке Южный Буг (пост Селище);

на его притоке реке Синюха (пост Синюхин Брод).

Где маловодье наблюдалось и усиливалось

Не только наблюдалось, но и усиливалось маловодье (по основному критерию оценки) в начале октября:

на притоках Припяти - реках Случ (пост Звягель - 15%, пост Сарны - 18%);

на реке Уборть (пост Перга –-14%);

по боковому притоку в Кременчугское водохранилище (11%);

на реках суббассейна Среднего Днепра: Рось (пост Корсунь-Шевченковский - 13%), Сула (пост Ромны - 9%, пост Лубны - 10%), Удай (пост Прилуки - 8%), Ворскла (пост Кобеляки - 20%);

на реке Днестр - в створах постов Самбор (7%), Галич (18%), Залещики (15%);

по общему притоку в Днестровское водохранилище (15%);

на реках Закарпатья: Латорица (пост Мукачево - 16%), Уж (пост Ужгород - 6%);

на Западном Буге (пост Литовеж - 15%);

на Южном Буге - в створах постов Тростянчик (6%), Пироговцы (15%) Подгорье (15%), Александровка (14%).

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Почему ситуация на украинских реках опасна

В УкрГМЦ рассказали, что большей и в пределах нормы самого маловодного месяца наблюдалась водность только:

на реке Ингулец - в створе поста Кривой Рог (что вызвано работой канала "Днепр - Ингулец");

на Северском Донке возле Изюма;

на Горыне возле Ямполя;

на реке Псел возле Сум.

Между тем на остальных реках, гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения, месячная водность была ниже среднего многолетнего значения водности самого маловодного месяца года (речь идет о вспомогательном критерии).

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Где водность - ниже значений экологического расхода

Эксперты сообщили, что сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, наблюдалась (в % от значения экологического расхода):

на притоке Припяти - реке Уборть (пост Рудня Ивановская - 81%);

на Днестре (пост Галич - 90%, пост Залещики - 76%);

на реке Уж (пост Ужгород - 65%);

на Западном Буге (пост Литовеж - 90%);

на Южном Буге (пост Тростянчик - 40%, пост Пироговцы - 96%);

на украинском участке Дуная (пост Измаил - 86%).

Это, по данным УкрГМЦ, "критично для функционирования экосистем рек".

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Какие реки почти "остановились" и пересыхали

Отсутствие стока, согласно информации специалистов, в течение 15 дней октября наблюдалось:

на притоках Западного Буга - реках Рата, Свиня, Солокия, Луга;

- реках Рата, Свиня, Солокия, Луга; на верхнем участке Припяти и на ее притоках - реках Выжовка, Турия, Стоход, Вырка, Смилка;

- реках Выжовка, Турия, Стоход, Вырка, Смилка; на притоках Среднего и Нижнего Днепра - реках Гуйва, Ирпень, Трубеж, Недра, Росава, Супий, Ольшанка, Слипород, Мала Терса, Кильчень, Мокра Сура;

- реках Гуйва, Ирпень, Трубеж, Недра, Росава, Супий, Ольшанка, Слипород, Мала Терса, Кильчень, Мокра Сура; в верховье рек Тетерев, Орель, Самара.

Кроме того, удерживалось пересыхание русла на притоках Среднего Днепра - реках Серебрянка и Стугна.