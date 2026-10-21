Дефицит воды и пересыхание: в УкрГМЦ оценили состояние украинских рек в октябре
Ситуация на многих реках Украины в течение первой половины октября оставалась сложной. Местами воды было настолько мало, что это ставило под угрозу функционирование их экосистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Зачем УкрГМЦ следит за водностью рек
Регулярная и оперативная оценка водности основных рек Украины осуществляется:
- в створах действующих гидрологических постов;
- с целью оценивания наступления (вероятности наступления) маловодья (гидрологической засухи) на реках.
Это важно потому, что их гидрологический режим влияет:
- на работу водозависимых секторов экономики;
- на водообеспечение населения Украины.
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Что и как именно оценивают специалисты
В рамках мониторинга водности основных украинских рек, эксперты оценивают средние расходы воды за тот или иной период.
Помогает это делать специальное Положение о порядке оценки и информирования о маловодье (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины.
Именно оно определяет критерии для оценивания наступления (угрозы наступления) маловодья:
- как основные;
- так и вспомогательные.
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Где воды в начале октября было больше всего
Недавно в Укргидрометцентре оценили водность основных рек страны за первые 15 дней октября.
Больше нормы (423%) водность отмечалась в этот период на реке Ингулец (пост Кривой Рог).
Между тем близкой к норме (84-98%) водность наблюдалась:
- на реке Северский Донец (пост Изюм);
- на реке Горынь (пост Ямполь);
- на реке Псел (пост Сумы).
На каких реках водность была меньше нормы
Меньше нормы (51-79%) водность отмечалась:
- на Днепре (пост Неданчичи);
- на Десне (посты Разлеты, Чернигов);
- на ее притоке реке Сейм (в пределах Украины);
- на реке Северский Донец (посты Чугуев, Змиев);
- на реке Западный Буг (Каменка-Бугская);
- на реке Ингул (пост Кропивницкий);
- по общему притоку воды в Киевское водохранилище.
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Где водность была значительно меньше нормы
Значительно меньше нормы (30-49%) водность в первой половине октября наблюдалась:
- на приустьевом участке Припяти;
- на ее притоке реке Горынь (посты Оженин, Деражное);
- на приустьевом участке Десны (пост Летки);
- на реках суббассейна Среднего Днепра: Тетерев (пост Иванков), Ирша (пост Украинка), Псел (пост Запсилье), Ворскла (пост Чернеччина);
- на реке суббассейна Нижнего Днепра Самара (пост Кочережки);
- на притоке Северского Донца реке Уды (пост Безлюдовка);
- на притоке Днестра реке Стрый (пост Верхнее Синевидное);
- на реке Тиса (пост Рахов);
- на реке Сирет (пост Сторожинец);
- на реке Прут (Черновцы);
- на украинском участке Дуная;
- по боковому притоку в Днепровское и Каменское водохранилища.
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Между тем близкой к критериям маловодья (23-27%) водность отмечалась:
- на притоках Припяти - реках Уборть (пост Рудня Ивановская), Стырь (посты Луцк, Млынок);
- на реках суббассейна Среднего Днепра: Рось (пост Фесюры), Псел (пост Гадяч), Тетерев (посты Житомир), Орель (пост Царичанка);
- на реке Тиса (пост Вилок);
- на реке Южный Буг (пост Селище);
- на его притоке реке Синюха (пост Синюхин Брод).
Где маловодье наблюдалось и усиливалось
Не только наблюдалось, но и усиливалось маловодье (по основному критерию оценки) в начале октября:
- на притоках Припяти - реках Случ (пост Звягель - 15%, пост Сарны - 18%);
- на реке Уборть (пост Перга –-14%);
- по боковому притоку в Кременчугское водохранилище (11%);
- на реках суббассейна Среднего Днепра: Рось (пост Корсунь-Шевченковский - 13%), Сула (пост Ромны - 9%, пост Лубны - 10%), Удай (пост Прилуки - 8%), Ворскла (пост Кобеляки - 20%);
- на реке Днестр - в створах постов Самбор (7%), Галич (18%), Залещики (15%);
- по общему притоку в Днестровское водохранилище (15%);
- на реках Закарпатья: Латорица (пост Мукачево - 16%), Уж (пост Ужгород - 6%);
- на Западном Буге (пост Литовеж - 15%);
- на Южном Буге - в створах постов Тростянчик (6%), Пироговцы (15%) Подгорье (15%), Александровка (14%).
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Почему ситуация на украинских реках опасна
В УкрГМЦ рассказали, что большей и в пределах нормы самого маловодного месяца наблюдалась водность только:
- на реке Ингулец - в створе поста Кривой Рог (что вызвано работой канала "Днепр - Ингулец");
- на Северском Донке возле Изюма;
- на Горыне возле Ямполя;
- на реке Псел возле Сум.
Между тем на остальных реках, гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения, месячная водность была ниже среднего многолетнего значения водности самого маловодного месяца года (речь идет о вспомогательном критерии).
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Где водность - ниже значений экологического расхода
Эксперты сообщили, что сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, наблюдалась (в % от значения экологического расхода):
- на притоке Припяти - реке Уборть (пост Рудня Ивановская - 81%);
- на Днестре (пост Галич - 90%, пост Залещики - 76%);
- на реке Уж (пост Ужгород - 65%);
- на Западном Буге (пост Литовеж - 90%);
- на Южном Буге (пост Тростянчик - 40%, пост Пироговцы - 96%);
- на украинском участке Дуная (пост Измаил - 86%).
Это, по данным УкрГМЦ, "критично для функционирования экосистем рек".
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Какие реки почти "остановились" и пересыхали
Отсутствие стока, согласно информации специалистов, в течение 15 дней октября наблюдалось:
- на притоках Западного Буга - реках Рата, Свиня, Солокия, Луга;
- на верхнем участке Припяти и на ее притоках - реках Выжовка, Турия, Стоход, Вырка, Смилка;
- на притоках Среднего и Нижнего Днепра - реках Гуйва, Ирпень, Трубеж, Недра, Росава, Супий, Ольшанка, Слипород, Мала Терса, Кильчень, Мокра Сура;
- в верховье рек Тетерев, Орель, Самара.
Кроме того, удерживалось пересыхание русла на притоках Среднего Днепра - реках Серебрянка и Стугна.
Напомним, ранее мы рассказывали, что виноват не только климат - почему на самом деле исчезает вода в колодцах и реках Украины.
Кроме того, мы объясняли, каким рекам может не хватать воды до конца октября - где уже объявили третий уровень опасности.
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