ua en ru
Ср, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Дефицит воды и пересыхание: в УкрГМЦ оценили состояние украинских рек в октябре

11:22 21.10.2026 Ср
5 мин
aimg Ирина Костенко
Дефицит воды и пересыхание: в УкрГМЦ оценили состояние украинских рек в октябре Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Ситуация на многих реках Украины в течение первой половины октября оставалась сложной. Местами воды было настолько мало, что это ставило под угрозу функционирование их экосистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Зачем УкрГМЦ следит за водностью рек

Регулярная и оперативная оценка водности основных рек Украины осуществляется:

  • в створах действующих гидрологических постов;
  • с целью оценивания наступления (вероятности наступления) маловодья (гидрологической засухи) на реках.

Это важно потому, что их гидрологический режим влияет:

  • на работу водозависимых секторов экономики;
  • на водообеспечение населения Украины.

Читайте также: РФ сместила фокус на водоснабжение Киева: премьер сказал, к чему готовиться зимой

Что и как именно оценивают специалисты

В рамках мониторинга водности основных украинских рек, эксперты оценивают средние расходы воды за тот или иной период.

Помогает это делать специальное Положение о порядке оценки и информирования о маловодье (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины.

Именно оно определяет критерии для оценивания наступления (угрозы наступления) маловодья:

  • как основные;
  • так и вспомогательные.

Читайте также: Ученые НАН присоединяются к восстановлению водоемов в Киеве: какие локации и как планируют очищать

Где воды в начале октября было больше всего

Недавно в Укргидрометцентре оценили водность основных рек страны за первые 15 дней октября.

Больше нормы (423%) водность отмечалась в этот период на реке Ингулец (пост Кривой Рог).

Между тем близкой к норме (84-98%) водность наблюдалась:

  • на реке Северский Донец (пост Изюм);
  • на реке Горынь (пост Ямполь);
  • на реке Псел (пост Сумы).

На каких реках водность была меньше нормы

Меньше нормы (51-79%) водность отмечалась:

  • на Днепре (пост Неданчичи);
  • на Десне (посты Разлеты, Чернигов);
  • на ее притоке реке Сейм (в пределах Украины);
  • на реке Северский Донец (посты Чугуев, Змиев);
  • на реке Западный Буг (Каменка-Бугская);
  • на реке Ингул (пост Кропивницкий);
  • по общему притоку воды в Киевское водохранилище.

Читайте также: Можно ли пить воду из крана: объяснение "Киевводоканала" о ситуации в столице

Где водность была значительно меньше нормы

Значительно меньше нормы (30-49%) водность в первой половине октября наблюдалась:

  • на приустьевом участке Припяти;
  • на ее притоке реке Горынь (посты Оженин, Деражное);
  • на приустьевом участке Десны (пост Летки);
  • на реках суббассейна Среднего Днепра: Тетерев (пост Иванков), Ирша (пост Украинка), Псел (пост Запсилье), Ворскла (пост Чернеччина);
  • на реке суббассейна Нижнего Днепра Самара (пост Кочережки);
  • на притоке Северского Донца реке Уды (пост Безлюдовка);
  • на притоке Днестра реке Стрый (пост Верхнее Синевидное);
  • на реке Тиса (пост Рахов);
  • на реке Сирет (пост Сторожинец);
  • на реке Прут (Черновцы);
  • на украинском участке Дуная;
  • по боковому притоку в Днепровское и Каменское водохранилища.

Читайте также: Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата

Между тем близкой к критериям маловодья (23-27%) водность отмечалась:

  • на притоках Припяти - реках Уборть (пост Рудня Ивановская), Стырь (посты Луцк, Млынок);
  • на реках суббассейна Среднего Днепра: Рось (пост Фесюры), Псел (пост Гадяч), Тетерев (посты Житомир), Орель (пост Царичанка);
  • на реке Тиса (пост Вилок);
  • на реке Южный Буг (пост Селище);
  • на его притоке реке Синюха (пост Синюхин Брод).

Где маловодье наблюдалось и усиливалось

Не только наблюдалось, но и усиливалось маловодье (по основному критерию оценки) в начале октября:

  • на притоках Припяти - реках Случ (пост Звягель - 15%, пост Сарны - 18%);
  • на реке Уборть (пост Перга –-14%);
  • по боковому притоку в Кременчугское водохранилище (11%);
  • на реках суббассейна Среднего Днепра: Рось (пост Корсунь-Шевченковский - 13%), Сула (пост Ромны - 9%, пост Лубны - 10%), Удай (пост Прилуки - 8%), Ворскла (пост Кобеляки - 20%);
  • на реке Днестр - в створах постов Самбор (7%), Галич (18%), Залещики (15%);
  • по общему притоку в Днестровское водохранилище (15%);
  • на реках Закарпатья: Латорица (пост Мукачево - 16%), Уж (пост Ужгород - 6%);
  • на Западном Буге (пост Литовеж - 15%);
  • на Южном Буге - в створах постов Тростянчик (6%), Пироговцы (15%) Подгорье (15%), Александровка (14%).

Читайте также: Может ли маловодье в Украине стать долгосрочной проблемой: объяснение Госводагентства

Почему ситуация на украинских реках опасна

В УкрГМЦ рассказали, что большей и в пределах нормы самого маловодного месяца наблюдалась водность только:

  • на реке Ингулец - в створе поста Кривой Рог (что вызвано работой канала "Днепр - Ингулец");
  • на Северском Донке возле Изюма;
  • на Горыне возле Ямполя;
  • на реке Псел возле Сум.

Между тем на остальных реках, гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения, месячная водность была ниже среднего многолетнего значения водности самого маловодного месяца года (речь идет о вспомогательном критерии).

Читайте также: Воды не хватает, русла зарастают: в УкрГМЦ объяснили ситуацию с реками в начале осени

Где водность - ниже значений экологического расхода

Эксперты сообщили, что сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, наблюдалась (в % от значения экологического расхода):

  • на притоке Припяти - реке Уборть (пост Рудня Ивановская - 81%);
  • на Днестре (пост Галич - 90%, пост Залещики - 76%);
  • на реке Уж (пост Ужгород - 65%);
  • на Западном Буге (пост Литовеж - 90%);
  • на Южном Буге (пост Тростянчик - 40%, пост Пироговцы - 96%);
  • на украинском участке Дуная (пост Измаил - 86%).

Это, по данным УкрГМЦ, "критично для функционирования экосистем рек".

Читайте также: Где в Украине самая грязная вода? Названы опасные регионы и причины

Какие реки почти "остановились" и пересыхали

Отсутствие стока, согласно информации специалистов, в течение 15 дней октября наблюдалось:

  • на притоках Западного Буга - реках Рата, Свиня, Солокия, Луга;
  • на верхнем участке Припяти и на ее притоках - реках Выжовка, Турия, Стоход, Вырка, Смилка;
  • на притоках Среднего и Нижнего Днепра - реках Гуйва, Ирпень, Трубеж, Недра, Росава, Супий, Ольшанка, Слипород, Мала Терса, Кильчень, Мокра Сура;
  • в верховье рек Тетерев, Орель, Самара.

Кроме того, удерживалось пересыхание русла на притоках Среднего Днепра - реках Серебрянка и Стугна.

Напомним, ранее мы рассказывали, что виноват не только климат - почему на самом деле исчезает вода в колодцах и реках Украины.

Кроме того, мы объясняли, каким рекам может не хватать воды до конца октября - где уже объявили третий уровень опасности.

Читайте также, угрожает ли украинцам дефицит воды в целом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Днестр Погода в Украине Непогода в Украине Экология Водоснабжение Глобальное потепление Припять Климатолог Метеоролог река Днепр Водоёмы
Новости
НАБУ и САП пришли с обысками к главе Нацбанка: все подробности
НАБУ и САП пришли с обысками к главе Нацбанка: все подробности
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко