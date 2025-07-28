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Де зливи можуть наробити лиха? Синоптики попередили про небезпечні явища

Понеділок 28 липня 2025 10:12
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Де зливи можуть наробити лиха? Синоптики попередили про небезпечні явища У деяких областях погода може ускладнити роботу підприємств і рух транспорту (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Через ймовірні сильні зливи у деяких областях Український гідрометеорологічний центр попередив громадян про можливі небезпечні гідрологічні явища - дощові паводки з підвищенням рівнів води, формування значного стоку й навіть локальні селеві потоки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

В яких областях можливі небезпечні гідрологічні явища

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, найближчим часом у деяких областях ймовірна зміна гідрологічної ситуації.

Так, впродовж 28-30 липня у зв'язку з ймовірними значними опадами, очікується проходження невисоких дощових паводків з підвищенням рівнів води (над рівнями на 8 годину ранку 27 липня):

  • на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька та Вінницька області) - на 0,2-0,7 м (місцями можливий початковий вихід води на заплаву);
  • на річках басейну Дністра в межах Івано-Франківської області - на 0,3-1,0 м (без негативних наслідків).

Крім того, в місцях проходження інтенсивних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

Тим часом у гірських районах Івано-Франківської області можливе утворення локальних селевих потоків.

"I рівень небезпеки - жовтий", - наголосили синоптики.

Де зливи можуть наробити лиха? Синоптики попередили про небезпечні явищаПублікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Якої погоди чекати українцям сьогодні, 28 липня

Згідно з прогнозом УкрГМЦ, впродовж понеділка, 28 липня, хмарність, значні дощі та грози ймовірні:

  • у західних областях;
  • у Житомирській області;
  • у Вінницькій області.

Там температура повітря вдень підніметься до 23-28°C.

У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях - також хмарно з проясненнями.

Очікуються помірні (а у Київській та Черкаській областях - місцями значні) дощі, грози. Вдень в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.

На решті території країни - погода переважатиме без опадів.

Температура повітря вдень:

  • у північних областях - 27-32°C;
  • в середньому по Україні - 29-34°C;
  • у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях - місцями сильна спека 35-38°C.

Вітер - східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Де зливи можуть наробити лиха? Синоптики попередили про небезпечні явищаПрогноз погоди в Україні на 28 липня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

У Київській області та місті Києві впродовж 28 липня ймовірні небезпечні метеорологічні явища. Погода очікується хмарною, з проясненнями.

Там синоптики прогнозують помірний, місцями - значний дощ, грозу. Вдень в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили експерти УкрГМЦ.

В цілому ж, вітер очікується південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • у Київській області вдень 27-32°C;
  • у Києві вдень - 27-29°C.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - підсумували синоптики.

Де зливи можуть наробити лиха? Синоптики попередили про небезпечні явищаПрогноз погоди на сьогодні у Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких річках України ситуація з водою в липні найгірша.

Крім того, ми пояснювали, як діяти, щоб вберегти здоров'я під час грози вдома, у транспорті або ж на природі.

Читайте також, врожай яких культур в Україні може опинитись під загрозою через неоднорідну погоду - і за температурним режимом, і за кількістю опадів - у другій декаді липня.

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