Де зливи можуть наробити лиха? Синоптики попередили про небезпечні явища

У деяких областях погода може ускладнити роботу підприємств і рух транспорту (фото: Getty Images)

Через ймовірні сильні зливи у деяких областях Український гідрометеорологічний центр попередив громадян про можливі небезпечні гідрологічні явища - дощові паводки з підвищенням рівнів води, формування значного стоку й навіть локальні селеві потоки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.