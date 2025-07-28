Де зливи можуть наробити лиха? Синоптики попередили про небезпечні явища
Через ймовірні сильні зливи у деяких областях Український гідрометеорологічний центр попередив громадян про можливі небезпечні гідрологічні явища - дощові паводки з підвищенням рівнів води, формування значного стоку й навіть локальні селеві потоки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
В яких областях можливі небезпечні гідрологічні явища
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, найближчим часом у деяких областях ймовірна зміна гідрологічної ситуації.
Так, впродовж 28-30 липня у зв'язку з ймовірними значними опадами, очікується проходження невисоких дощових паводків з підвищенням рівнів води (над рівнями на 8 годину ранку 27 липня):
- на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька та Вінницька області) - на 0,2-0,7 м (місцями можливий початковий вихід води на заплаву);
- на річках басейну Дністра в межах Івано-Франківської області - на 0,3-1,0 м (без негативних наслідків).
Крім того, в місцях проходження інтенсивних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку.
Тим часом у гірських районах Івано-Франківської області можливе утворення локальних селевих потоків.
"I рівень небезпеки - жовтий", - наголосили синоптики.
Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Якої погоди чекати українцям сьогодні, 28 липня
Згідно з прогнозом УкрГМЦ, впродовж понеділка, 28 липня, хмарність, значні дощі та грози ймовірні:
- у західних областях;
- у Житомирській області;
- у Вінницькій області.
Там температура повітря вдень підніметься до 23-28°C.
У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях - також хмарно з проясненнями.
Очікуються помірні (а у Київській та Черкаській областях - місцями значні) дощі, грози. Вдень в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.
На решті території країни - погода переважатиме без опадів.
Температура повітря вдень:
- у північних областях - 27-32°C;
- в середньому по Україні - 29-34°C;
- у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях - місцями сильна спека 35-38°C.
Вітер - східний, південно-східний, 7-12 м/с.
Прогноз погоди в Україні на 28 липня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
У Київській області та місті Києві впродовж 28 липня ймовірні небезпечні метеорологічні явища. Погода очікується хмарною, з проясненнями.
Там синоптики прогнозують помірний, місцями - значний дощ, грозу. Вдень в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили експерти УкрГМЦ.
В цілому ж, вітер очікується південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- у Київській області вдень 27-32°C;
- у Києві вдень - 27-29°C.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - підсумували синоптики.
Прогноз погоди на сьогодні у Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
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