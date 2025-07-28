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Где ливни могут наделать беды? Синоптики предупредили об опасных явлениях

Понедельник 28 июля 2025 10:12
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Где ливни могут наделать беды? Синоптики предупредили об опасных явлениях В некоторых областях погода может осложнить работу предприятий и движение транспорта (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Из-за вероятных сильных ливней в некоторых областях Украинский гидрометеорологический центр предупредил граждан о возможных опасных гидрологических явлениях - дождевых паводках с повышением уровней воды, формировании значительного стока и даже локальных селевых потоках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

В каких областях возможны опасные гидрологические явления

Согласно информации Укргидрометцентра, в ближайшее время в некоторых областях вероятно изменение гидрологической ситуации.

Так, в течение 28-30 июля в связи с вероятными значительными осадками, ожидается прохождение невысоких дождевых паводков с повышением уровней воды (над уровнями на 8 часов утра 27 июля):

  • на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая и Винницкая области) - на 0,2-0,7 м (местами возможен начальный выход воды на пойму);
  • на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области - на 0,3-1,0 м (без негативных последствий).

Кроме того, в местах прохождения интенсивных дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока.

Между тем в горных районах Ивано-Франковской области возможно образование локальных селевых потоков.

"I уровень опасности - желтый", - подчеркнули синоптики.

Где ливни могут наделать беды? Синоптики предупредили об опасных явленияхПубликация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какой погоды ждать украинцам сегодня, 28 июля

Согласно прогнозу УкрГМЦ, в течение понедельника, 28 июля, облачность, значительные дожди и грозы вероятны:

  • в западных областях;
  • в Житомирской области;
  • в Винницкой области.

Там температура воздуха днем поднимется до 23-28°C.

В большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях - также облачно с прояснениями.

Ожидаются умеренные (а в Киевской и Черкасской областях - местами значительные) дожди, грозы. Днем в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории страны - погода будет преобладать без осадков.

Температура воздуха днем:

  • в северных областях - 27-32°C;
  • в среднем по Украине - 29-34°C;
  • в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях - местами сильная жара 35-38°C.

Ветер - восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Где ливни могут наделать беды? Синоптики предупредили об опасных явленияхПрогноз погоды в Украине на 28 июля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В Киевской области и городе Киеве в течение 28 июля вероятны опасные метеорологические явления. Погода ожидается облачной, с прояснениями.

Там синоптики прогнозируют умеренный, местами - значительный дождь, грозу. Днем в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили эксперты УкрГМЦ.

В целом же, ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • в Киевской области днем 27-32°C;
  • в Киеве днем - 27-29°C.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - подытожили синоптики.

Где ливни могут наделать беды? Синоптики предупредили об опасных явленияхПрогноз погоды на сегодня в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких реках Украины ситуация с водой в июле самая плохая.

Кроме того, мы объясняли, как действовать, чтобы уберечь здоровье во время грозы дома, в транспорте или на природе.

Читайте также, урожай каких культур в Украине может оказаться под угрозой из-за неоднородной погоды - и по температурному режиму, и по количеству осадков - во второй декаде июля.

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