Где ливни могут наделать беды? Синоптики предупредили об опасных явлениях
Из-за вероятных сильных ливней в некоторых областях Украинский гидрометеорологический центр предупредил граждан о возможных опасных гидрологических явлениях - дождевых паводках с повышением уровней воды, формировании значительного стока и даже локальных селевых потоках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
В каких областях возможны опасные гидрологические явления
Согласно информации Укргидрометцентра, в ближайшее время в некоторых областях вероятно изменение гидрологической ситуации.
Так, в течение 28-30 июля в связи с вероятными значительными осадками, ожидается прохождение невысоких дождевых паводков с повышением уровней воды (над уровнями на 8 часов утра 27 июля):
- на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая и Винницкая области) - на 0,2-0,7 м (местами возможен начальный выход воды на пойму);
- на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области - на 0,3-1,0 м (без негативных последствий).
Кроме того, в местах прохождения интенсивных дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока.
Между тем в горных районах Ивано-Франковской области возможно образование локальных селевых потоков.
"I уровень опасности - желтый", - подчеркнули синоптики.
Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Какой погоды ждать украинцам сегодня, 28 июля
Согласно прогнозу УкрГМЦ, в течение понедельника, 28 июля, облачность, значительные дожди и грозы вероятны:
- в западных областях;
- в Житомирской области;
- в Винницкой области.
Там температура воздуха днем поднимется до 23-28°C.
В большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях - также облачно с прояснениями.
Ожидаются умеренные (а в Киевской и Черкасской областях - местами значительные) дожди, грозы. Днем в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.
На остальной территории страны - погода будет преобладать без осадков.
Температура воздуха днем:
- в северных областях - 27-32°C;
- в среднем по Украине - 29-34°C;
- в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях - местами сильная жара 35-38°C.
Ветер - восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.
Прогноз погоды в Украине на 28 июля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В Киевской области и городе Киеве в течение 28 июля вероятны опасные метеорологические явления. Погода ожидается облачной, с прояснениями.
Там синоптики прогнозируют умеренный, местами - значительный дождь, грозу. Днем в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.
"І уровень опасности, желтый", - уточнили эксперты УкрГМЦ.
В целом же, ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- в Киевской области днем 27-32°C;
- в Киеве днем - 27-29°C.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - подытожили синоптики.
Прогноз погоды на сегодня в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких реках Украины ситуация с водой в июле самая плохая.
Кроме того, мы объясняли, как действовать, чтобы уберечь здоровье во время грозы дома, в транспорте или на природе.
Читайте также, урожай каких культур в Украине может оказаться под угрозой из-за неоднородной погоды - и по температурному режиму, и по количеству осадков - во второй декаде июля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.