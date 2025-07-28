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Погода погіршиться: де чекати дощів з грозами сьогодні

Україна , Понеділок 28 липня 2025 07:00
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Погода погіршиться: де чекати дощів з грозами сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 28 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 28 липня буде мінливою. Попри спеку, більшість областей накриють дощі та навіть грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях хмарно з проясненнями, очікуються помірні дощі.

У Київській та Черкаській областях місцями значні дощі та грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вдень у більшості регіонів буде у межах +29 +34 градусів. У північних областях прогнозується +27 +32 градуси.

На півдні, а також у Кіровоградській та Дніпропетровській областях очікується сильна спека до +35 +38 градусів.
Погода погіршиться: де чекати дощів з грозами сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні дощ, а в Київській області помірний, місцями навіть значний дощ та гроза. Вдень в окремих районах град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

У Києві стовпчики термометрів покажуть +27 +29 градусів.
Погода погіршиться: де чекати дощів з грозами сьогодні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цього тижня.

Також синоптик Наталка Діденко попереджала киян про особливо спекотні дні.

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