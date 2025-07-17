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Грози та блискавки накриють Україну: як врятуватися під час негоди

Четвер 17 липня 2025 19:25
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Грози та блискавки накриють Україну: як врятуватися під час негоди Фото: Як вберегтися від грози (pexels.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У п’ятницю, 18 липня, в Україні очікуються зливи та грози, оголошено штормові попередження. У зв’язку з цим рятувальники нагадують, як діяти під час грози.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва.

Гроза - це не просто літнє атмосферне явище, а й потенційна загроза життю. Щороку блискавки вражають Землю понад 1,5 мільярда разів, завдаючи значних збитків і спричиняючи тисячі смертей.

Що робити під час грози вдома:

  • вимкніть усі електроприлади, бажано відключіть електроживлення повністю;
  • зачиніть вікна, двері, опустіть штори або жалюзі;
  • уникайте протягів - вони можуть затягнути кульову блискавку;
  • тримайтеся подалі від вікон, антен, дверей, металевих предметів та стін з боку дерев;
  • не користуйтеся мобільним телефоном;
  • не розпалюйте піч або камін у приватному будинку.

У транспорті:

  • зупиніть автомобіль подалі від дерев та ліній електропередач;
  • заглушіть двигун, закрийте вікна, вимкніть магнітолу;
  • якщо ви на велосипеді чи мопеді - відійдіть щонайменше на 30 метрів від транспорту.

Біля водойми:

  • негайно виходьте з води й тримайтеся подалі від берега;
  • якщо ви в човні - повертайтеся до берега, пригнувшись.

На відкритій місцевості:

  • сховайтеся в споруді або ямі, подалі від дерев, металевих конструкцій, водойм;
  • вимкніть електроніку та зніміть прикраси;
  • сядьте навприсядки, голову опустіть між колінами, руки - на ноги;
  • не лягайте на землю та не бігайте;
  • якщо волосся стає дибки чи чуєте гудіння - блискавка ось-ось вдарить, негайно прийміть низьке положення, притиснувши п’яти разом.

У лісі:

  • тримайтеся подалі від високих дерев і старих стовбурів;
  • уникайте дубів, сосен і тополь - краще ховатися біля клена або берези;
  • загасіть багаття - тепловий потік приваблює блискавку;
  • якщо ви в наметі - не торкайтеся його стінок, використовуйте надувний матрац.

У горах:

  • спустіться якнайнижче в долину;
  • не ховайтеся біля скель або у вузьких ущелинах;
  • усі металеві предмети зберіть у рюкзак і опустіть подалі по схилу.

Рятувальники нагадують, не перебувайте під одинокими деревами, не тримайте поруч металеві предмети (мангали, велосипеди, сокири, годинники, телефони), не скупчуйтесь із іншими людьми - блискавка може вразити групу одразу.

Раніше РБК-Україна писало, що через сильні дощі 17-19 липня у західних областях України можливі паводки, підйом рівнів води в річках, локальні селеві потоки та зсуви ґрунту. У низці регіонів оголошено помаранчевий та жовтий рівні небезпеки.

Також ми розповідали, що у п’ятницю, 18 липня, в Україні різко зміниться погода - температура знизиться до +20…+26°C, очікуються дощі та зливи у більшості регіонів. Найспекотніше буде на сході, де до +33°C. У Києві похолоднішає до +20…+23°C і йтиме дощ.

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