Грози та блискавки накриють Україну: як врятуватися під час негоди

У п’ятницю, 18 липня, в Україні очікуються зливи та грози , оголошено штормові попередження. У зв’язку з цим рятувальники нагадують, як діяти під час грози.

Рятувальники нагадують, не перебувайте під одинокими деревами, не тримайте поруч металеві предмети (мангали, велосипеди, сокири, годинники, телефони), не скупчуйтесь із іншими людьми - блискавка може вразити групу одразу.

Гроза - це не просто літнє атмосферне явище, а й потенційна загроза життю. Щороку блискавки вражають Землю понад 1,5 мільярда разів, завдаючи значних збитків і спричиняючи тисячі смертей.

Раніше РБК-Україна писало, що через сильні дощі 17-19 липня у західних областях України можливі паводки, підйом рівнів води в річках, локальні селеві потоки та зсуви ґрунту. У низці регіонів оголошено помаранчевий та жовтий рівні небезпеки.

Також ми розповідали, що у п’ятницю, 18 липня, в Україні різко зміниться погода - температура знизиться до +20…+26°C, очікуються дощі та зливи у більшості регіонів. Найспекотніше буде на сході, де до +33°C. У Києві похолоднішає до +20…+23°C і йтиме дощ.

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