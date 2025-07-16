Критично для екосистем: в яких річках України ситуація з водою в липні найгірша
Гідрологічний режим деяких річок впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення. Нещодавно Укргідрометцентр виконав оцінку водності основних "артерій" України за перші 15 днів липня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру.
В яких річках водність - близька до норми
Близькою до норми (83-120%) водність впродовж першої половини липня спостерігалася:
- на Верхньому Дніпрі (пост Неданчичі);
- по припливу води до Київського водосховища;
- на ділянці Десни "Розльоти - Чернігів";
- на Західному Бузі (пост Кам'янка-Бузька);
- на Сіверському Дінці (пост Зміїв);
- на річці Псел (суббасейн Середнього Дніпра, пост Запсілля).
Де в Україні водність - вища від норми
Тим часом суттєво більшою за норму (241%) водність, згідно з інформацією УкрГМЦ, відмічалась на річці Інгулець (пост Кривий Ріг).
Українцям пояснили, що така ситуація склалась внаслідок подачі води до русла річки каналом "Дніпро - Інгулець".
Уточнюється, що оцінку водності основних річок державна установа виконує з метою оцінювання настання (ймовірності настання) маловоддя.
Які річки в липні - близькі до маловоддя
Меншою за норму (52-75%) впродовж перших 15 днів липня водність відмічалась:
- на річці Десна (пост Літки);
- на притоці Десни - річці Сейм (пост Мутин);
- на притоці Середнього Дніпра - річці Сула (пост Лубни);
- на Сіверському Дінці (біля постів Чугуїв та Ізюм);
- на річці Стрий (пост Верхнє Синьовидне).
Значно меншою за норму (32-47%) водність спостерігалася:
- по припливу води до Кременчуцького, Кам'янського і Дніпровського водосховищ;
- на притоках Прип'яті - річці Горинь (пост Деражне) та річці Случ (пост Сарни);
- на притоці Середнього Дніпра - річці Самара (пост Кочеріжки);
- на річці Інгул (пост Кропивницький);
- на українській ділянці Дунаю;
- на річках суббасейну Тиси (Тиса, Латориця, Уж).
Тим часом близькою до критеріїв маловоддя (21-29%) водність зафіксували:
- на річці Прип'ять (пост Любязь);
- на її притоці - річці Стохід (пост Любешів);
- на притоці суббасейну Нижнього Дніпра - річці Оріль (пост Царичанка);
- на річці Південний Буг (пости Тростянчик та Олександрівка);
- на річці Дністер (пости Галич та Заліщики);
- по припливу води до Дністровського водосховища;
- на річці Прут (пост Чернівці).
Де фіксують маловоддя і ситуація найгірша
В УкрГМЦ повідомили, що досягнуто основного критерію маловоддя було на притоках Середнього Дніпра - річках Ворскла (пост Кобеляки) і Тетерів (пост Житомир).
Зазначається, що там водність за першу половину липня дорівнювала 20% та 25% (і 45% норми наймаловоднішого місяця відповідно).
Повідомляється також, що маловоддя встановилось (менш як 20%):
- на Південному Бузі біля села Підгір'я (там за 15 днів липня водність не перевищувала 11% норми та 14% наймаловоднішого місяця);
- на нижній ділянці притоки Південного Бугу - річці Синюха (12% норми липня та 15% наймаловоднішого місяця);
- на верхніх ділянках притоки Прип'яті у Житомирській області - річки Уборть (9% норми липня та 32% наймаловоднішого місяця);
- на притоці Середнього Дніпра - річці Рось, на посту Корсунь-Шевченківський (17% норми липня та 60% наймаловоднішого місяця).
Тим часом складна гідрологічна ситуація відмічається:
- на притоці Середнього Дніпра - річці Тетерів (пост Житомир);
- на Південному Бузі (пост Підгір'я);
- на його притоці - річці Синюха у Миколаївській області (пост Синюхин Брід).
Експерти пояснили, що там "середні витрати води за 15 днів липня виявилися нижчими за значення екологічних витрат води, що є критичним для функціонування екосистем річок".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Велика кількість водних об'єктів сьогодні вже втрачена, інші - забруднені та небезпечні.
Крім того, ми повідомляли, що за шкоду річкам і водоймам в Україні можуть карати по-новому й пояснювали, кому загрожують нові штрафи.
Тим часом екологи розповіли, що найбільше забруднює воду та в яких регіонах.
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