Де в Україні очікувати дощі: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі натякнули на теплий старт зими у грудні 2025 року.

Також синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику першого зимового місяця та поділились загальним попереднім прогнозом на грудень.

Тим часом листопад за один день встановив одразу п’ять температурних рекордів.

Також раніше в Укргідрометцентрі підсумували погодні умови першої декади листопада 2025 року та пояснили, як вони позначилися на стані й розвитку озимих культур у різних областях.

Водночас синоптик Наталія Птуха розповіла, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.