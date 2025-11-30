RU

Общество Образование Деньги Изменения

Где в Украине ожидать дожди: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 30 ноября (Виталий Ночас, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 30 ноября, будет облачно. Воздух местами прогреется до +12, в ряде областей ожидаются небольшие дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части небольшой (в Карпатах и в Одесской области умеренный) ожидается дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Утром в западных, Житомирской и Винницкой областях туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 3-8°; на юге страны 7-12°.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно, без существенных осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 3-8°; в Киеве 6-8°.

 

Напомним, в Укргидрометцентре намекнули на теплый старт зимы в декабре 2025 года.

Также синоптики обнародовали краткую климатическую характеристику первого зимнего месяца и поделились общим предварительным прогнозом на декабрь.

Между тем ноябрь за один день установил сразу пять температурных рекордов.

Также ранее в Укргидрометцентре подытожили погодные условия первой декады ноября 2025 года и объяснили, как они сказались на состоянии и развитии озимых культур в разных областях.

В то же время синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.

