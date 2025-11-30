ua en ru
Де в Україні очікувати дощі: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Неділя 30 листопада 2025 07:00
Де в Україні очікувати дощі: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 30 листопада (Віталій Ночас, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 30 листопада, буде хмарно. Повітря місцями прогріється до +12, низці областей очікуються невеликі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, на Закарпатті, Прикарпатті й у південній частині невеликий (в Карпатах та на Одещині помірний) очікується дощ, на решті території без істотних опадів.

Вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 3-8°; на півдні країни 7-12°.

Де в Україні очікувати дощі: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно, без істотних опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 3-8°; у Києві 6-8°.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі натякнули на теплий старт зими у грудні 2025 року.

Також синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику першого зимового місяця та поділились загальним попереднім прогнозом на грудень.

Тим часом листопад за один день встановив одразу п’ять температурних рекордів.

Також раніше в Укргідрометцентрі підсумували погодні умови першої декади листопада 2025 року та пояснили, як вони позначилися на стані й розвитку озимих культур у різних областях.

Водночас синоптик Наталія Птуха розповіла, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.

