Где в Украине ожидать дожди: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня, 30 ноября, будет облачно. Воздух местами прогреется до +12, в ряде областей ожидаются небольшие дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" .

Температура по области днем 3-8°; в Киеве 6-8°.

В Киеве и области сегодня будет облачно, без существенных осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Утром в западных, Житомирской и Винницкой областях туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

По данным синоптиков, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части небольшой (в Карпатах и в Одесской области умеренный) ожидается дождь, на остальной территории без существенных осадков.

