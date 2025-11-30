ua en ru
Вс, 30 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Где в Украине ожидать дожди: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Воскресенье 30 ноября 2025 07:00
UA EN RU
Где в Украине ожидать дожди: синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 30 ноября (Виталий Ночас, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 30 ноября, будет облачно. Воздух местами прогреется до +12, в ряде областей ожидаются небольшие дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части небольшой (в Карпатах и в Одесской области умеренный) ожидается дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Утром в западных, Житомирской и Винницкой областях туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 3-8°; на юге страны 7-12°.

Где в Украине ожидать дожди: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно, без существенных осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 3-8°; в Киеве 6-8°.

Напомним, в Укргидрометцентре намекнули на теплый старт зимы в декабре 2025 года.

Также синоптики обнародовали краткую климатическую характеристику первого зимнего месяца и поделились общим предварительным прогнозом на декабрь.

Между тем ноябрь за один день установил сразу пять температурных рекордов.

Также ранее в Укргидрометцентре подытожили погодные условия первой декады ноября 2025 года и объяснили, как они сказались на состоянии и развитии озимых культур в разных областях.

В то же время синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве Погода на день
Новости
С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат
С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает