В Данії відповіли Трампу щодо Гренландії та згадали 5 статтю НАТО

Він зазначив, що Данія створить "робочу групу високого рівня", щоб з'ясувати, чи є можливість знайти спільне з США рішення.

"Мушу сказати, що ми певною мірою поділяємо занепокоєння (президента США Дональда, - ред.) Трампа, що в Арктиці безперечно склалася нова ситуація з безпекою", - зазначив данський міністр.

Расмуссен додав, що твердження про те, що навколо Гренландії "повсюди китайські військові кораблі", не відповідає дійсності.

"За даними нашої розвідки, китайські військові кораблі не з'являлися в Гренландії вже близько десяти років", - наголосив він.

Крім того, данський глава МЗС заявив, що Гренландія "на даний момент і в найближчому майбутньому" залишиться у складі Данії.

"Ми вважаємо себе найближчими союзниками США. В Афганістані ми мали стільки ж жертв, скільки і США. Я добре розумію, що майбутнє не обов'язково залежить від минулого, але вважаю, що важливо пам'ятати про минуле", - підкреслив Расмуссен.