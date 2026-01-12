У Конгрес США внесли законопроєкт про "анексію Гренландії"
Республіканець із Палати представників США Ренді Файн вніс до Конгресу законопроєкт про "анексію Гренландії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Як пише видання, такий законопроєкт має уповноважити президента США Дональда Трампа "вжити таких кроків, які можуть бути необхідними", для придбання Гренландії та запуску процесу її приєднання до Сполучених Штатів.
Фото: законопроект про анексію Гренландії (fine.house.gov)
Сам Файн у коментарі виданню розповів, що суверенітет США над Гренландією нібито в інтересах усього світу.
"Конгрес все одно повинен буде ухвалити рішення про надання їй статусу штату, але цей законопроєкт просто уповноважить президента робити те, що він робить зараз, і покаже, що Конгрес його підтримує. Це прискорить шлях до перетворення на штат, але остаточне рішення все одно залишиться за Конгресом", - пояснив він.
На думку конгресмена, контроль США над Гренландією був би вигідний для жителів острова.
"У них високий рівень бідності. Данія погано з ними поводилася. Коли війна прийшла до них, Данія не змогла їх захистити. Хто захистив Гренландію під час Другої світової війни? Ми", - додав він.
Також Файн вважає, що найкращий спосіб для США "отримати" Гренландію - придбати її.
"Рівень бідності в Гренландії значно вищий, ніж у Данії. Країною керують соціалісти, і не в інтересах Америки, щоб така велика територія між Сполученими Штатами і Росією управлялася соціалістами", - заявив він.
Трамп розкритикував оборону Гренландії
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про те, що оборона Гренландії - це "дві собачих упряжки".
Американський лідер запевняв, що якщо острів не увійде до складу США, його можуть узяти під контроль Росія або Китай.
Заяви Трампа про приєднання Гренландії звучать ще більш загрозливими після того, як США провели операцію із захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.
