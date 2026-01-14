В Дании ответили Трампу по Гренландии и вспомнили 5 статью НАТО

Он отметил, что Дания создаст "рабочую группу высокого уровня", чтобы выяснить, есть ли возможность найти совместное с США решение.

"Должен сказать, что мы в определенной степени разделяем беспокойство (президента США Дональда, - ред.) Трампа, что в Арктике определенно сложилась новая ситуация с безопасностью", - отметил датский министр.

Расмуссен добавил, что утверждение о том, что вокруг Гренландии "повсюду китайские военные корабли", не соответствует действительности.

"По данным нашей разведки, китайские военные корабли не появлялись в Гренландии уже около десяти лет", - подчеркнул он.

Кроме того, датский глава МИД заявил, что Гренландия "на данный момент и в ближайшем будущем" останется в составе Дании.

"Мы считаем себя ближайшими союзниками США. В Афганистане мы имели столько же жертв, сколько и США. Я хорошо понимаю, что будущее не обязательно зависит от прошлого, но считаю, что важно помнить о прошлом", - подчеркнул Расмуссен.