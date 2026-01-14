В Дании ответили Трампу по Гренландии и вспомнили 5 статью НАТО

Гренландия с 1949 года является членом НАТО и подпадает под действие статьи 5. Кроме того, китайских кораблей вблизи острова не было около десяти лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дании Ларса Локке Расмуссена.
Он отметил, что Дания создаст "рабочую группу высокого уровня", чтобы выяснить, есть ли возможность найти совместное с США решение.
"Должен сказать, что мы в определенной степени разделяем беспокойство (президента США Дональда, - ред.) Трампа, что в Арктике определенно сложилась новая ситуация с безопасностью", - отметил датский министр.
Расмуссен добавил, что утверждение о том, что вокруг Гренландии "повсюду китайские военные корабли", не соответствует действительности.
"По данным нашей разведки, китайские военные корабли не появлялись в Гренландии уже около десяти лет", - подчеркнул он.
Кроме того, датский глава МИД заявил, что Гренландия "на данный момент и в ближайшем будущем" останется в составе Дании.
"Мы считаем себя ближайшими союзниками США. В Афганистане мы имели столько же жертв, сколько и США. Я хорошо понимаю, что будущее не обязательно зависит от прошлого, но считаю, что важно помнить о прошлом", - подчеркнул Расмуссен.
Напомним, Трамп в последнее время начал чаще говорить о том, что он хотел бы, чтобы Гренландия вошла в состав США. По его словам, это необходимо в рамках защиты от России и Китая, а оборона Гренландии - это, мол, "две собачьи упряжки".
Более того, в американском Конгрессе уже даже внесли законопроект об "аннексии Гренландии".
Отметим, США могут заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение.
Премьер Дании Метте Фредериксен уже предупреждала о том, что если США атакуют Гренландию, "все обвалится, включая НАТО".
Заявления Трампа вызвали сильное возмущение как в самой Гренландии, так и в Европе. В частности Германия уже предупредила, что этот конфликт ни в коем случае нельзя игнорировать.
Более подробно о том, почему планы Трампа на остров угрожают миру, - в материале РБК-Украина.