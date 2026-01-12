ua en ru
Головна » Новини » Політика

В Німеччині попереджають, що Європа не може ігнорувати конфлікт із США, - Bloomberg

Німеччина, Понеділок 12 січня 2026 19:39
В Німеччині попереджають, що Європа не може ігнорувати конфлікт із США, - Bloomberg Фото: міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінґбайль (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Німеччині попереджають, що розбіжності з США зростають, і закликають Європу не бути наївною у відносинах із Вашингтоном.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написало видання Bloomberg з посиланням на заяву міністра фінансів та віцеканцлера Німеччини Ларса Клінґбайля.

Клінґбайль зазначив, що розбіжності між Європою та США стають все більш помітними, і Євросоюзу не варто закривати очі на ці зміни у відносинах.

За словами політика, це може негативно вплинути на трансатлантичне партнерство та світову економічну стабільність. Він зазначив, що було б "шкідливо для світу", якщо Європа та США почнуть віддалятися один від одного.

Передумови розбіжностей між США і Євросоюзом

Німецький міністр виступив з такими коментарями напередодні важливої міжнародної зустрічі міністрів фінансів у Вашингтоні, яку проводить очільник Міністерства фінансів США Скотт Бессент. На порядку денному - питання зменшення залежності від Китаю у постачанні критично важливих сировинних матеріалів.

Клінґбайль зазначив, що хоча нещодавня зустріч із головою Міністерства фінансів США Скоттом Бессентом пройшла в позитивному ключі, однак Європа не може дозволити собі бути "наївною і сліпою" щодо сучасних міжнародних викликів.

Йдеться про напруженість у відносинах на фоні недавніх дій США, включно з розміщенням військового контингенту у Венесуелі та загрозами щодо Гренландії - автономної території Данії.

Крім того, Клінґбайль наголосив, що міжнародне право повинно дотримуватися всіма країнами, включно зі США, і що питання територіального суверенітету Гренландії має вирішуватися без зовнішнього тиску.

На тлі цих розбіжностей міністри обговорюватимуть також, як захистити доступ до рідкісних і стратегічних матеріалів, необхідних для сучасних технологій, і зміцнити співпрацю з союзниками.

Паралельно міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль також перебуває у США, де працює над відновленням тісніших трансатлантичних зв’язків.

Нагадаємо, Європа шукає спосіб врятувати Гренландію від президента США Дональда Трампа.

Зазначимо, що тема Гренландії опинилася в центрі уваги після того, як Кеті Міллер, дружина заступника голови адміністрації президента США Дональда Трампа Стівена Міллера, опублікувала зображення карти острова, зафарбованої в кольори прапора США.

