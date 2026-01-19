Данія пропустить форум у Давосі на тлі зазіхань США щодо Гренландії, - Bloomberg

Напруженість навколо Гренландії зростає

Нагадаємо, очільник Білого дому відстоює позицію встановлення контролю США над Гренландією потребами національної безпеки.

На його переконання, Китай або Росія можуть прагнути захопити острів, але США не дозволять цьому статися.

Сполучені Штати нібито можуть заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.

У відповідь прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Гренландія не продається і виступила на захист міжнародного порядку.

За даними ЗМІ, після зазіхань Трампа Данія направляє військову техніку та передові підрозділи до Гренландії.

Також по всій Данії та Гренландії 17 січня відбулися масові демонстрації на знак протесту проти амбіцій Трампа захопити арктичний острів. Демонстранти вимагають поваги до демократії та права на самовизначення

Форум у Давосі

Всесвітній економічний форум відбудеться у Давосі з 19 по 23 січня під гаслом "Дух діалогу".

Захід збере близько 3000 учасників із понад 130 країн, включно з делегацією України, яка буде представлена на найвищому рівні. Серед ключових тем - геополітика, штучний інтелект та відбудова України.

За даними видання Financial Times, у Давосі лідери ЄС відсувають Україну на другий план. Зокрема, зустріч радників з нацбезпеки, яку спершу скликали через Україну, тепер буде присвячена Гренландії та відповіді ЄС на нові мита Трампа.

Тим часом інші пишуть, що спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідає форум у Давосі для переговорів з американською делегацією.

