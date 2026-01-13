Данія рішуче виступила проти спроб купівлі Гренландії та тиску на малі країни
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Гренландія не продається і виступила на захист міжнародного порядку.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Метте Фредеріксен заявила 13 січня 2026 року під час виступу перед журналістами напередодні важливих переговорів із урядом США та союзниками.
Прем’єрка наголосила, що Гренландія не продається, а кордони держав не можна змінювати силою. За її словами, це не лише питання острова чи Королівства Данії, а принципове питання міжнародного права.
"Кордони не можна змінювати силою, народи не можна купувати, а малі країни не повинні боятися сильніших", - заявила Фредеріксен.
Вона підкреслила, що Данія готова співпрацювати з США та іншими союзниками у питаннях безпеки, і повторить свою позицію на майбутній зустрічі з американською делегацією.
"Ми говоримо це разом із союзниками на Півночі, у Європі та по всьому світу, щоб захистити демократичний світовий порядок, створений попередніми поколіннями", - додала прем’єр-міністр.
Таким чином, Данія демонструє рішучість захищати територіальну цілісність Гренландії та принципи міжнародного права у відповідь на потенційні спроби сильніших держав тиснути на менші.
Зацікавленість США Гренландією
Після того, як США провели операцію із захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, Дональд Трамп заявив, що йому необхідна Гренландія.
Американський лідер вважає, що якщо острів не увійде до складу США, то його можуть узяти під контроль Росія або Китай.
В понеділок, 12 січня, у Конгрес США було внесено законопроєкт про "анексію Гренландії". Цей документ має уповноважити президента США Дональда Трампа "вжити таких кроків, які можуть бути необхідними", для придбання Гренландії та запуску процесу її приєднання до США.
Нагадаємо, спецпосланець США по Гренландії Джефф Лендрі звинуватив Данію у фактичному захопленні острова після Другої світової війни.
Більш детально про те, чому плани Трампа на острів загрожують світу, - в матеріалі РБК-Україна.