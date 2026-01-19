ua en ru
Пн, 19 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Давосі лідери ЄС відсувають Україну на другий план через Гренландію, - FT

Понеділок 19 січня 2026 13:22
UA EN RU
У Давосі лідери ЄС відсувають Україну на другий план через Гренландію, - FT Фото: швейцарське місто Давос (weforum.org)
Автор: Ірина Глухова

Лідери Євросоюзу відсувають питання гарантій безпеки для України на другий план через Гренландію під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Давосі.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як пише видання з посиланням на джерела, раніше європейські лідери планували використати Всесвітній економічний форум у Давосі, який стартував сьогодні, для отримання гарантій безпеки для України після завершення війни проти РФ, але зараз пріоритет змістився.

За даними Financial Times, сьогоднішня зустріч радників із нацбезпеки в Давосі спочатку була скликана для обговорення ситуації в Україні; тепер вона буде присвячена Гренландії.

Загалом тему України в Давосі відсунуто на другий план "батогом та пряником" - а саме способами, якими Брюссель може відповісти на нові мита Трампа, поряд із пропозиціями щодо деескалації.

"Лідери ЄС готувалися провести цей тиждень у Давосі, переконуючи Трампа пообіцяти гарантії безпеки Україні після закінчення конфлікту. Сьогодні ж вони прокидаються із запитанням, чи можна взагалі довіряти його обіцянкам", - йдеться у статті.

У Швейцарії з 19 по 23 січня пройде 56 сесія Всесвітнього економічного форуму. У ній братимуть участь понад 60 глав держав та урядів.

"Як ви можете сісти за стіл переговорів з цим хлопцем (йдеться про Трампа - ред.) та обговорити його гарантії безпеки Україні? Ви не можете йому довіряти, якщо не відкинете реальність", - цитує слова дипломата.

Очікується, що лідери ЄС зустрінуться на екстрений саміт пізніше цього тижня, попередньо запланований на четвер після зустрічей з Трампом у Давосі.

Мита Трампа та відповідь ЄС

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував введення мит проти низки країн, які не погоджуються з його претензіями на Гренландію. Він наголосив, що якщо США не отримають острів до 1 червня 2026 року, тарифи зростуть до 25 відсотків.

У відповідь вісім країн НАТО оприлюднили спільну заяву у відповідь на загрози Трампа щодо введення тарифів. Лідери союзників вважають, що такі дії підривають трансатлантичні відносини.

Також Європейський Союз розглядає можливість введення тарифів проти США через погрози Трампа.

Форум у Давосі

19 січня у швейцарському Давосі стартує 56-й Всесвітній економічний форум (ВЕФ), який триватиме до 23 січня.

Захід збере близько 3000 учасників із понад 130 країн, включно з делегацією України, яка буде представлена на найвищому рівні. Серед ключових тем - геополітика, штучний інтелект та відбудова України.

Як пишуть ЗМІ, спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідає форум у Давосі для переговорів з американською делегацією.

Детальніше про програму Давосу 2026, його учасників, а також роль України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Давос Гренландия Війна в Україні Гарантії безпеки
Новини
НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт
НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу