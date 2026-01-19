У Давосі лідери ЄС відсувають Україну на другий план через Гренландію, - FT
Лідери Євросоюзу відсувають питання гарантій безпеки для України на другий план через Гренландію під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Давосі.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як пише видання з посиланням на джерела, раніше європейські лідери планували використати Всесвітній економічний форум у Давосі, який стартував сьогодні, для отримання гарантій безпеки для України після завершення війни проти РФ, але зараз пріоритет змістився.
За даними Financial Times, сьогоднішня зустріч радників із нацбезпеки в Давосі спочатку була скликана для обговорення ситуації в Україні; тепер вона буде присвячена Гренландії.
Загалом тему України в Давосі відсунуто на другий план "батогом та пряником" - а саме способами, якими Брюссель може відповісти на нові мита Трампа, поряд із пропозиціями щодо деескалації.
"Лідери ЄС готувалися провести цей тиждень у Давосі, переконуючи Трампа пообіцяти гарантії безпеки Україні після закінчення конфлікту. Сьогодні ж вони прокидаються із запитанням, чи можна взагалі довіряти його обіцянкам", - йдеться у статті.
У Швейцарії з 19 по 23 січня пройде 56 сесія Всесвітнього економічного форуму. У ній братимуть участь понад 60 глав держав та урядів.
"Як ви можете сісти за стіл переговорів з цим хлопцем (йдеться про Трампа - ред.) та обговорити його гарантії безпеки Україні? Ви не можете йому довіряти, якщо не відкинете реальність", - цитує слова дипломата.
Очікується, що лідери ЄС зустрінуться на екстрений саміт пізніше цього тижня, попередньо запланований на четвер після зустрічей з Трампом у Давосі.
Мита Трампа та відповідь ЄС
Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував введення мит проти низки країн, які не погоджуються з його претензіями на Гренландію. Він наголосив, що якщо США не отримають острів до 1 червня 2026 року, тарифи зростуть до 25 відсотків.
У відповідь вісім країн НАТО оприлюднили спільну заяву у відповідь на загрози Трампа щодо введення тарифів. Лідери союзників вважають, що такі дії підривають трансатлантичні відносини.
Також Європейський Союз розглядає можливість введення тарифів проти США через погрози Трампа.
Форум у Давосі
19 січня у швейцарському Давосі стартує 56-й Всесвітній економічний форум (ВЕФ), який триватиме до 23 січня.
Захід збере близько 3000 учасників із понад 130 країн, включно з делегацією України, яка буде представлена на найвищому рівні. Серед ключових тем - геополітика, штучний інтелект та відбудова України.
Як пишуть ЗМІ, спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідає форум у Давосі для переговорів з американською делегацією.
Детальніше про програму Давосу 2026, його учасників, а також роль України - читайте у матеріалі РБК-Україна.