"Руки геть від острова": Данія протестує проти політики Трампа

У Гренландії та Копенгагені проходять масові протести проти планів США щодо контролю над островом. Демонстранти вимагають поваги до демократії та права на самовизначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Наразі делегація США проводить переговори про контроль над стратегічним островом. Учасники протестів наголошують, що зовнішнє втручання суперечить інтересам місцевого населення .

"Руки геть від Гренландії!", - скандують мітингувальники, підкреслюючи важливість демократії та права на самовизначення.

За даними видання, протести проходять на тлі візиту американської делегації. У Копенгагені демонстранти вистапають проти намірів президента США Дональда Трампа впливати на управління островом.

Напруженість навколо Гренландії зростає

Нагадаємо, що європейські країни висловлюють серйозне занепокоєння через останні заяви президента США Дональда Трампа про стратегічну роль Гренландії для Америки.

Чиновники ЄС вже розглядають різні сценарії, щоб захистити найбільший острів світу від можливих дій Вашингтона.

На фоні цих заяв союзники по НАТО направили на Гренландію близько 35 військових для посилення обороноздатності.

Дональд Трамп знову підкреслив необхідність взяття острова під контроль США для розміщення системи протиракетної оборони "Золотий купол", попередивши, що без рішучих дій острів може опинитися під загрозою з боку Росії або Китаю.

Крім того, президент не виключає можливість введення тарифів проти країн, які виступатимуть проти його планів щодо Гренландії.

США планують регулярні переговори з Данією та Гренландією. Як повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, сторони домовилися створити спеціальну робочу групу, яка опікуватиметься технічними аспектами домовленостей та продовжить консультації за чітким графіком зустрічей.

Також в Данії заявили про конструктивні переговори у Вашингтоні щодо майбутнього Гренландії, а також попередили США про "червоні лінії" і закликали всіх зберігати "холодний розум".