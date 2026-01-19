Дания пропустит форум в Давосе на фоне притязаний США по Гренландии, - Bloomberg

Напряженность вокруг Гренландии растет

Напомним, глава Белого дома отстаивает позицию установления контроля США над Гренландией потребностями национальной безопасности.

По его убеждению, Китай или Россия могут стремиться захватить остров, но США не позволят этому произойти.

Соединенные Штаты якобы могут заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение.

В ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не продается и выступила в защиту международного порядка.

По данным СМИ, после посягательств Трампа Дания направляет военную технику и передовые подразделения в Гренландию.

Также по всей Дании и Гренландии 17 января состоялись массовые демонстрации в знак протеста против амбиций Трампа захватить арктический остров. Демонстранты требуют уважения к демократии и права на самоопределение

Форум в Давосе

Всемирный экономический форум состоится в Давосе с 19 по 23 января под лозунгом "Дух диалога".

Мероприятие соберет около 3000 участников из более 130 стран, включая делегацию Украины, которая будет представлена на самом высоком уровне. Среди ключевых тем - геополитика, искусственный интеллект и восстановление Украины.

По данным издания Financial Times, в Давосе лидеры ЕС отодвигают Украину на второй план. В частности, встреча советников по нацбезопасности, которую сначала созвали из-за Украины, теперь будет посвящена Гренландии и ответу ЕС на новые пошлины Трампа.

Между тем другие пишут, что спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев впервые с начала полномасштабного вторжения посетит форум в Давосе для переговоров с американской делегацией.

