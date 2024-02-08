Данілов про законопроєкт щодо мобілізації: має бути справедливим

"Принципово важливою є річ, яка фундаментальна. Закон про мобілізацію, який мають прийняти, він повинен бути про справедливість. Мобілізація має бути справедлива. Не може бути так, що одні боронять країну, а інші спостерігають з-за рогу, чим все це закінчиться", - сказав він.

Нагадаємо, вчора Верховна рада України схвалила виправлений законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія назвав три основних аспекти, які хочуть виправити до другого читання.

Новий законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Голова антикорупційного комітету ВРУ Анастасія Радіна повідомила, що нардепи виявили у новому законопроєкті норми, які можуть породжувати вибірковість чи корупцію.

При цьому омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець вчора виступив із заявою, що оновлений законопроєкт про мобілізацію містить низку спірних норм. Зокрема, він порушує норми Конституції та міжнародні угоди в галузі прав людини.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.