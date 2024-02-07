Рада схвалила у першому читанні законопроект про мобілізацію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Як голосували депутати

243 народних депутатів підтримали проект закону, 12 - проти і утримались - 45.

"Законопроект прийнято без пропозицій Комітету. Далі внесення правок до 21 лютого і друге читання", - заявив Железняк.

За його словами, найбільш ймовірно законопроект в цілому буде прийнято в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні.

Законопроект про мобілізацію

25 грудня Кабмін вніс до Верховної ради проект закону щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень цей проект було відкликано 11 січня. Після чого, 30 січня в Раду внесли оновлений законопроект.

В ньому уряд запропонував знизити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Але що стосується санкцій для ухилянтів, то тепер їх пропонують запроваджувати через суд. Більше про ключові нововведення з проекту РБК-Україна розписувало окремо в матеріалі.

Детальніше про це читайте в матеріалі "У пошуках компромісу. Якою буде мобілізація в Україні і що не так із новим законопроектом".

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