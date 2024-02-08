Данилов о законопроекте по мобилизации: должен быть справедливым

"Принципиально важна вещь, которая фундаментальна. Закон о мобилизации, который должны принять, он должен быть о справедливости. Мобилизация должна быть справедлива. Не может быть так, что одни защищают страну, а другие наблюдают из-за угла, чем все это закончится", - сказал он.

Напомним, вчера Верховная рада Украины одобрила исправленный законопроект о мобилизации в первом чтении.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия назвал три основных аспекта, которые хотят исправить до второго чтения.

Новый законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении рассылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

Глава антикоррупционного комитета ВРУ Анастасия Радина сообщила, что нардепы обнаружили в новом законопроекте нормы, которые могут порождать избирательность или коррупцию.

При этом омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец выступил с заявлением, что обновленный законопроект о мобилизации содержит ряд спорных норм. В частности, он нарушает нормы Конституции и международные соглашения в области прав человека.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.