Новий законопроект про мобілізацію: Арахамія назвав питання, які вже опрацьовують

Профільний комітет Ради буде дооопрацьовувати новий законопроект по мобілізації, який вчора був прийнятий в першому читанні, бо "питання до нього є у всіх". Є вже декілька моментів, що вже знаходяться в роботі.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Вчора проголосували в першому читанні законопроект №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку. Питання до нього є у всіх. Будемо працювати над ними в комітеті до другого читання", - зазначив він.

Також Арахамія назвав питання, які вже знаходяться в роботі. А саме:

1. Щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, залишимо все в редакції чинного законодавства.

2. Переглянемо ще раз підхід до аспірантів. Фінального рішення ще немає, будемо шукати компроміс.

3. Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в Раді тих, хто би таке підтримував.

"Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", - додав він, зазначивши, що також йде робота в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроекту.

Перше читання законопроекту про мобілізацію

Верховна рада 7 лютого схвалила у першому читанні законопроект про посилення мобілізації. 243 народні депутати підтримали проект закону, 12 проголосували проти і утрималися - 45.

Нагадаємо, новий законопроект про мобілізацію було внесено Раду 30 січня після доопрацювання. Це вже друга спроба змінити норми мобілізації в Україні. При цьому і до другого документа виявилося не менше питань, ніж до першого його варіанту.

Наприклад, раніше в коментарі для матеріалу РБК-Україна заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв вказував як мінімум на два спорні моменти, які стосувалися людей з інвалідністю, третьої групи в тому числі, та повісток по електронному кабінету.

Після того, як законопроект був прийнятий у першому читанні, у Міноборони України заявили, що під час підготовки документа про мобілізацію до другого читання команда Міністерства оборони України опрацює з профільним комітетом Верховної ради всі пропозиції щодо покращення закону. Крім того, на протирічність норм, які містить законопроект, вказував і уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець.

Детальніше про те, чому уряд відкликав перший варіант законопроекту, читайте в матеріалі РБК-Україна "Відбили подачу. Чому Рада завернула закон про мобілізацію і хто посварив "слуг народу" з Банковою".