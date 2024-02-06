Електронний кабінет і не тільки. Лубінець назвав неконституційні норми в проекті щодо мобілізації

Оновлений законопроект про мобілізацію в Україні містить в собі низку суперечливих норм. Він порушує норми Конституції та міжнародні угоди в галузі прав людини.

Як повідомляє РБК-Україна , про це написав уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram.

"Я, як омбудсмен України, погоджуюся з тим, що нашій державі варто нормативно вдосконалити питання, які стосуються мобілізаційної підготовки та самої мобілізації. Однак це має відповідати нормам Конституції України та міжнародним угодам в галузі прав людини", - написав омбудсмен.

За словами Лубінця, його представник з соціальних та економічних прав Олена Колобродова озвучила зауваження на комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Окрім цього документ із зауваженнями було направлено до профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Як розповів Лубінець, його зауваження до нового законопроекту про мобілізацію зайняли 9 сторінок.

Зауваження Лубінця

Одним із нормативних питань є порядок виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають або виключені з військового обліку. На думку Лубінця, формулювання "зняти" та "виключити" з військового обліку (яке вказується у військовому квитку) на практиці "стає проблемою", яке потребує урегулювання.

Також у законопроекті хочуть зобов'язати реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста. При цьому у разі невиконання передбачається юридична відповідальність. За словами омбудсмена, таке положення теж не відповідає положенням Конституції.

"Такий обов’язок має бути виключений із законопроекту. Доцільніше закріпити у ньому право, тобто можливість, реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста", - написав він.

Він звернув увагу і на інші положення, які суперечать Конституції. Зокрема, мова про:

надання права представникам ТЦК та СП здійснювати перевірку військово-облікових документів громадян.

право військового командування встановлювати тимчасове обмеження на виїзд громадянина з країни. У Конституції вказано, що ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян;

позбавлення права на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період аспірантів, які здобувають рівень освіти за контрактом коштами фізичних або юридичних осіб.

Лубінець наголосив, що напередодні мав зустріч із міністром оборони Рустемом Умєровим і він "готовий реагувати на зауваження".

Новий законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

Серед пропозицій уряд хоче, щоб повістки військовозобов'язаним надсилалися через електронний кабінет призовника. У першій версії Міноборони пропонувало, щоб повістки відправляли електронною поштою.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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