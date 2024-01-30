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Нові правила. Які зміни готує українцям законопроект про мобілізацію: стислий переказ

Україна, Вівторок 30 січня 2024 23:30
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Нові правила. Які зміни готує українцям законопроект про мобілізацію: стислий переказ Фото: українцям готують нові правила мобілізації (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Новий законопроект про мобілізацію вже зареєстрований в парламенті. Кабмін вніс документ до Ради 30 січня після доопрацювання.

РБК-Україна ознайомилося з текстом та наводить головні тези.

Всі вказані норми, наведені у тексті, набудуть чинності лише після прийняття законопроекту. З повним текстом можна ознайомитися на сайті Ради.

Ключове:

  • Мобілізація з 25 років.
  • Військовим після звільнення з полону - відпустка на 90 днів.
  • При виїзді за кордон має бути військово-обліковий документ з відміткою про взяття на військовий облік або виключення з військового обліку.
  • Громадяни будуть зобов’язані реєструвати електронний кабінет військовозобов’язаного та проходити медогляд.
  • Звільнення з військової служби можливе у зв’язку із закінченням строку служби - у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців.
  • Військовозобов’язані після оголошення мобілізації мають 60 днів, щоб уточнити облікові данні - через центр надання адмінпослуг, ТЦК або електронний кабінет.
  • Якщо прийшов добровільно до ТЦК - після ВЛК є два місяці, потім курс підготовки.
  • Військовий облік для жінок з медичною та фармацевтичною освітою.
  • Військовий облік щороку у січні-березні для чоловіків з 17 років.
  • Загальновійськова підготовка у вишах для чоловіків (жінки - за бажанням).
  • Базова військова служба для чоловіків 18-24 років тривалістю до 5 місяців, можлива служба за контрактом.

Обмеження прав

Пропонується ввести статтю 283-2 Кодексу адміністративного судочинства - у справах за зверненням територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Так, за заявою ТЦК щодо громадянина можуть вводитися такі обмеження:

  • обмеженя у праві виїзду за межі України,
  • обмеження у праві керування транспортними засобами,
  • накладення арешту на кошти та інші цінності.

Так, у разі невиконання військовозобов’язаним своїх обов’язків та якщо поліція не може здійснити адмінзатримання та доставлення військовозобов’язаного чи резервіста протягом 15 днів до ТЦК, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає йому поштою чи в електронній формі вимогу про виконання обов’язку.

Якщо громадянин за 10 днів не виконав зазначеного у вимозі обов’язку або не з’явився до ТЦК (закордонної дипустанови України), тоді ТЦК звертається до суду щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України, у праві керування авто, накладення арешту на кошти.

Повістка

У разі отримання повістки про виклик до ТЦК громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначене у ній місце та строк. У повістці зазначається:

  • прізвище, ім’я по батькові та дату народження громадянина, якому адресована повістка;
  • найменування ТЦК, що видав повістку;
  • мета виклику;
  • зазначення місця, дня і часу явки за викликом;
  • підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;
  • реєстраційний номер повістки;
  • роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Для громадян, які самостійно прибули до ТЦК та підлягають направленню на підготовку час явки до ТЦК встановлюється протягом двох місяців з дня проходження ВЛК.

Повістка може бути надіслана через електронний кабінет призовника.

Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, є:

  • перешкода стихійного характеру, хвороба, дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути;
  • смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

У період проведення мобілізації громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті (виключені) з військового обліку, зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ. Під час перевірки документів представник ТЦК або поліцейський може здійснювати фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів.

Відстрочка від призову

Призову не підлягають, зокрема:

  • заброньовані;
  • особи з інвалідністю;
  • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати елементів;
  • жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим;
  • жінки та чоловіки, які виховують хвору дитину чи дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • усиновителі, на утриманні яких перебувають діти, які на момент усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленого батьківського піклування;
  • зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками;
  • опікун особи, визнаної судом недієздатною;
  • члени сім’ї першого ступеню споріднення (не більше одного) особи з інвалідністю I чи II групи, зайняті постійним доглядом за нею;
  • жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком
  • до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;
  • керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
  • народні депутати України, депутати Верховної Ради АР Крим;
  • судді;
  • працівники Міноборони, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Нацгвардії, ДПСУ, Управління державної охорони України, МВС;
  • студенти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури, науковці, педагоги,
  • жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення АТО чи під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
  • не підлягають призову протягом двох років з дня звільнення зі служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас у зв’язку із закінченням строку служби. Також не призиватимуть військовозобов’язаних після звільнення з полону.

Бронь

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу:

  • чиновники категорії “А”, голови обласних, районних, районних у місті рад, сільські, селищні, міські голови - усі військовозобов’язані;
  • чиновники категорії “Б”, “В”, які працюють в органах місцевого самоврядування - до 50% військовозобов’язаних;
  • в Нацполіції, НАБУ, ДБР, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Службі судової охорони, в судах, інших держорганах та установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, патронатних службах за виключенням військовозобов’язаних;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Базова загальновійськова підготовка

Базова підготовка проводиться для здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності. Така підготовка проводиться у вишах як окрема навчальна дисципліна для чоловіків (жінки - добровільно).

Чоловіки від 18 до 24 років включно проходять базову військову службу. Рік служби можна обрати самостійно. Відстрочка надається призовникам, які:

  • визнані тимчасово непридатними за станом здоров’я;
  • навчаються у школах, технікумах, вишах за денною або дуальною формою навчання, в інтернатурі та докторантурі (відстрочка надається до досягнення особою 24-річного віку);
  • обрали відповідний рік, в якому бажають пройти базову військову підготовку (відстрочка не надається під час дії воєнного стану);
  • мають право на звільнення з військової служби через сімейні обставини.

Українці за кордоном

Консульську допомогу у закордонних дипустановах України в умовах воєнного стану громадяни України чоловіки віком від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов’язаними або резервістами, можуть отримати лише за наявності військово-облікових документів.

Виключення - оформлення посвідчення особи на повернення в Україну; консульська допомога його дітям, якщо другий з батьків - іноземець; оформлення спадщини; допомога особам під арештом.

Оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта за межами України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності військово-облікових документів.

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