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В Україні пропонують змінити правила виїзду військовозобов'язаних за кордон

Вівторок 30 січня 2024 21:37
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В Україні пропонують змінити правила виїзду військовозобов'язаних за кордон Фото: чоловіки можуть залишити Україну лише за певних умов (facebook com zahidnuy kordon)
Автор: Володимир Костирін

В Україні на період дії воєнного стану хочуть дозволити чоловікам призовного віку, які стоять на військовому обліку або зняті з нього, перетинати державний кордон за умови пред'явлення відповідного документа. Але є виключення.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на відповідний проект закону, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У статті №3 про порядок перетинання громадянами України держкордону зазначається, що для громадян чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку, потрібно буде на пунктах пропуску додатково пред'являти відповідний документ (військово-обліковий) з відміткою про взяття або виключення з військового обліку.

"Ця норма не поширюється на працівників системи дипломатичної служби, членів їх сімей", - йдеться в документі.

В Україні пропонують змінити правила виїзду військовозобов'язаних за кордон

Правилах перетинання держкордону України громадянами України, встановлених КМУ відповідно до цього закону та інших законів України (фото: скрін itd.rada.gov.ua)

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Раніше Служба безпеки України викрила нові схеми для ухилянтів в низці міст України. Організатори оборудок торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.

Законопроект щодо мобілізації в Україні

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 30 січня, Кабмін після доопрацювання вніс до Верховної ради новий законопроєкт, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Нагадаємо, у грудні 2023 року президент Володимир Зеленський на прес-конференції розповів, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави заявляв, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.

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Виїзд за кордон Мобілізація в Україні
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